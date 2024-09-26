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فيروس قد يسبب الشلل عند الأطفال يتفشى بأمريكا.. ما هو وهل من لقاح له؟

علوم وصحة
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فيروس قد يتسبب بشلل للأطفال ينتشر في أمريكا.. ما هو وهل من لقاح له؟
Credit: PeopleImages/iStockphoto/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتزايد معدلات الإصابة بالفيروس المعوي D68 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بحسب شبكة WastewaterSCAN غير الربحية. ويمكن أن يؤدي هذا الفيروس الشائع إلى مضاعفات نادرة، لكن خطيرة تشبه شلل الأطفال، وتُعرف باسم التهاب النخاع الرخو الحاد.

تشمل أعراض التهاب النخاع الرخو الحاد: ضعف الأطراف والشلل. ويُعتبر الأطفال من بين أكثر المتأثرين بهذه الحالة.

ما هو الفيروس المعوي D68؟ كيف ينتشر؟ ما أعراضه؟ ما مدى احتمالية أن تؤدي هذه العدوى إلى التهاب النخاع الرخو الحاد؟ إلى أي مدى يجب أن يثير قلق الأهل؟ وما الخطوات التي يمكن للأسر اتخاذها لتقليل فرصة الإصابة بهذا الفيروس؟

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لمساعدتنا في الإجابة على هذه الأسئلة، سلّطت الخبيرة الطبية لدى CNN وطبيبة الطوارئ وأستاذة المساعدة السريرية في جامعة جورج واشنطن. والتي عملت سابقًا كمفوضة الصحة في بالتيمور  الدكتورة لينا وين الضوء على هذه الأسئلة:

CNN: ما هو الفيروس المعوي D68؟ ما مدى شيوعه وكيف نعرف أن الأعداد تتزايد؟ 

الدكتورة لينا وين: الفيروس المعوي D68 جزء من مجموعة تضم أكثر من 100 فيروس معوي غير شلل الأطفال. هذه الفيروسات المعوية شائعة جدًا. لا تظهر على العديد من الأشخاص الذين يصابون بها أي أعراض، أو تظهر عليهم أعراض خفيفة شبيهة بنزلات البرد. 

ربما لا يدرك غالبيتهم أن لديهم إصابة بفيروس معوي. لهذا السبب يُعد اختبار مياه الصرف الصحي مفيدًا، لأنه يُعطي مؤشرًا مبكرًا عن نشاط الفيروس في منطقة معينة. وهو مفيد بشكل خاص للأمراض التي غالبًا ما تكون من دون أعراض، أو تلك التي غالبًا لا يتم اختبارها.

 وتشير البيانات الأخيرة إلى أن نشاط الفيروس المعوي أصبح الآن يسجل مستوى "متوسطًا"، ويتزايد بشكل خاص منذ شهر يوليو/ تموز.

CNN: كيف ينتشر الفيروس المعوي D68، ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به؟

الدكتورة لينا وين: الفيروس المعوي D68، فيروس تنفسي ينتشر عندما يعطس أو يسعل شخص مصاب بالعدوى.

الأطفال أكثر عرضة للإصابة وظهور الأعراض. ​​وذلك لأسباب عدة: 

  • أولاً، يكون الأطفال على اتصال وثيق ببعضهم البعض في المدرسة ودار الحضانة. 
  • ثانيًا، لا يلتزمون بأفضل ممارسات النظافة.

CNN: ما هي أعراض عدوى الفيروس المعوي D68؟

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الدكتورة لينا وين: يعاني العديد من الأشخاص من أعراض خفيفة تشبه أعراض نزلة البرد، مثل سيلان الأنف، والعطس، والحرارة، والسعال. 

وقد يعاني البعض من أعراض أكثر شدة، مثل صعوبة التنفس، والتعب، وآلام الجسم. 

وفي حالات أقل شيوعًا، يمكن أن تسبب الفيروسات المعوية التهابًا في الدماغ والقلب. 

كما أن العدوى من دون أعراض ممكنة أيضًا، مما يجعل احتواء هذا الفيروس أكثر صعوبة.

CNN: ماذا تخبرينا عن التهاب النخاع الرخو الحاد، وهو المضاعفة النادرة إنما الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن عدوى الفيروس المعوي D68؟

الدكتورة لينا وين: التهاب النخاع الرخو الحاد، حالة أطلق عليها هذا الاسم في عام 2014. ثمة أوجه تشابه لها مع شلل الأطفال. ويُصاب الأفراد أولاً بعدوى فيروسية ثم بعد بضعة أسابيع، يصابون فجأة بضعف في الذراع أو الساق. 

وتشمل الأعراض الأخرى فقدان قوة العضلات، وفقدان ردود الفعل، وانحناء الوجه، والكلام غير الواضح.

يمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة عندما تتأثر عضلات الجهاز التنفسي وقد يحتاج المرضى إلى أجهزة لمساعدتهم على التنفس. يمكن أن تسبب أيضًا مشاكل في تنظيم ضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، ومعدل ضربات القلب.

لا يوجد علاج محدد لالتهاب النخاع الرخو الحاد. يتلقى المرضى رعاية داعمة، ضمنًا دخول المستشفى، والسوائل، والأدوية المضادة للالتهابات، ودعم التنفس إذا لزم الأمر، والعلاج الطبيعي والمهني.

في حين يمكن لبعضهم التعافي تمامًا، فإن الغالبية يعانون من أعراض دائمة وإعاقة نتيجة لهذا المرض.

CNN: ما مدى احتمال أن تؤدي عدوى الفيروس المعوي D68 إلى التهاب النخاع الرخو الحاد؟ هل يجب أن يقلق الأهل؟

الدكتورة لينا وين: عدوى الفيروسات المعوية شائعة جدًا. الغالبية العظمى من الحالات لا يتم تشخيصها أبدًا، ويتعرض الجميع تقريبًا إلى العديد من الفيروسات المعوية خلال حياتهم.

منذ تسمية التهاب النخاع الرخو الحاد لأول مرة في عام 2014، كان هناك 758 حالة مؤكدة في الولايات المتحدة. هذا العام (حتى 3 سبتمبر/ أيلول)، كان هناك 13 حالة مؤكدة في 10 ولايات بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

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ورغم أنّ العدد الإجمالي للأفراد المتضررين منخفض، إلا أنني أفهم سبب قلق الأهل بشأن التهاب النخاع الرخو الحاد، نظرًا لشدته وعدم وجود علاج له.

CNN: هل من خطوات يمكن للعائلات اتخاذها للتقليل من فرص الإصابة بهذا الفيروس؟

الدكتورة لينا وين: يجب على الجميع غسل أيديهم بانتظام وبشكل جيد بالماء والصابون. 

على الأطفال التأكد من غسل أيديهم لدى عودتهم من المدرسة وبعد اللعب مع أصدقائهم. أثناء وجودهم في المدرسة، عليهم غسل أيديهم بانتظام، ويفضل أن يكون ذلك بالماء والصابون. إذا لم يكن ذلك متاحًا، فيجب عليهم استخدام معقم اليدين بانتظام.

يجب على الأهل الانتباه أيضًا للأعراض المقلقة التي قد تشير إلى التهاب النخاع الشوكي الرخو الحاد. بالإضافة إلى: 

  • الضعف المفاجئ في الذراعين أو الساقين،
  •  واضطراب الكلام، 

تشمل أعراض هذه الحالة:

  •  تدلي الجفون،
  •  صعوبة البلع،
  •  ألم جديد في الرقبة، والذراعين، والظهر. 

يجب أن تستدعي أي من هذه الأعراض عناية طبية عاجلة.

رغم أنه لا يوجد لقاح لهذا الفيروس المعوي، إلا أن هناك لقاحات تحمي من العديد من الأمراض الأخرى. لذا على الأهل ومقدمي الرعاية التأكد من أن أطفالهم يتلقون اللقاحات الموصى بها.

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