تنظيف الاسنان من الجير والبلاك.. خطوة ضرورية للحفاظ على صحة الأسنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحدث تسوس الأسنان وأمراض اللثة بسبب البلاك، وهو مزيج لزج من البكتيريا والمواد الغذائية التي تتراكم على الأسنان خلال دقائق قليلة بعد تناول الطعام.

وأشار موقع "medlineplus" التابع لمكتبة الطب الوطنية في أمريكا، إلى أنه إذا لم يتم تنظيف الأسنان بشكل جيد كل يوم، فإن البلاك سيؤدي إلى تسوسها وإصابة الشخص بأمراض اللثة. وإذا لم تتم إزالة البلاك، فإنه يتحول إلى رواسب صلبة تُسمى الجير، والتي تُصبح محاصرة في قاعدة السن.

يتسبب البلاك والجير بعدد من مشاكل الفم، أبرزها:

التجاويف، وهي عبارة عن ثقوب تلحق الضرر ببنية الأسنان

التهاب اللثة، وهو تورم والتهاب ونزيف اللثة

التهاب دواعم السن، وهو تدمير الأربطة والعظام التي تدعم الأسنان، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدانها .

رائحة الفم الكريهة

خراجات وألم في الأسنان

مشاكل صحية أخرى خارج الفم

عادةً ما ينصح الأطباء بتنظيف الأسنان مرتين على الأقل يوميًا لمدة دقيقتين في كل مرة، على أن يكون رأس الفرشاة مكوّن من شعيرات متوسطة، وناعمة، ومستديرة، مما يسمح بالوصول إلى كل أجزاء الفم بسهولة. كما يجب أن يحتوي معجون الأسنان على الفلورايد في تركيبته. وتجدر الإشارة إلى أنه ثبت أن فرشاة الأسنان الكهربائية تنظف الأسنان بشكل أفضل من الفرشاة اليدوية.

ولمنع الجير والبلاك وإزالتهما عن الأسنان، ينصح باتباع النصائح التالية أيضاً: