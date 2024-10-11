5 أنواع من الاكتئاب قد تصيبك.. ما هي أنواعها وأعراض كل منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الاكتئاب أحد أكثر مشاكل الصحة العقلية شيوعًا ويؤثر على حياة العديد من الأشخاص كل يوم.

وأشار موقع "healthdirect" الأسترالي، إلى أنه بينما يشعر الأشخاص عادةً بالحزن، أو بالإحباط أو نقص الطاقة في بعض الأحيان، فإن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يعانون من هذه المشاعر بشكل أكثر كثافة ولفترة أطول. وقد يجدون صعوبة بالاستمرار في أداء مهامهم اليومية العادية خلال فترات شعورهم بالاكتئاب.

ما هي أعراض الاكتئاب؟

تشمل أعراض الاكتئاب الطريقة التي يشعر بها الشخص، ويفكر، ويتصرف على أساسها، بالإضافةً إلى العلامات الجسدية الناتجة عن الشعور بالاكتئاب. وقد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بما يلي:

الحزن أو الحاجة للبكاء

الإرهاق

الذنب

عدم الراحة أو الغضب

فقدان الثقة

اليأس أو الإحباط

ومن الأفكار السلبية المتكررة التي قد تتردّد في بال الشخص المصاب بالاكتئاب:

كل ما يحصل هو خطأه

الحياة لا تستحق العيش

حال الآخرين ستكون أفضل من دونهم

وقد يكون لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب أيضًا سلوكيات متغيرة، بحسب ما جاء على الموقع عينه، مثل:

عدم ممارسة الأنشطة والهوايات التي كانوا بمارسونها بشكل اعتيادي

البقاء في المنزل بدلاً من الخروج إلى المجتمع

أقل إنتاجية في المدرسة أو العمل

شرب المزيد من الكحول

فقدان الاهتمام بالجنس

أما الأعراض الجسدية فقد تشمل:

مشاكل في النوم: صعوبة في النوم أو الشعور بالتعب أثناء النهار

تغيّر الشهية وقد تشمل أيضاً فقدان أو زيادة في الوزن

الشعور بالإرهاق أو المرض

الصداع

آلام العضلات

ألم المعدة

وبينما أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب قد يعانون من أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فإن الذكور والإناث غالبًا ما يعانون من الأعراض ويبلغون عنها بشكل مختلف. ومن المرجح أن يتحدث الذكور عن الأعراض الجسدية للاكتئاب مثل الشعور بالتعب، والمشاعر مثل الغضب، بدلاً من شعورهم بالإحباط.

وأضاف موقع المعهد الوطني للصحة العقلية في أمريكا، أن هناك أنواع مختلفة من الاكتئاب، بعضها يتطور نتيجة ظروف معينة.

الاكتئاب الشديد: يشمل أعراض المزاج المكتئب أو فقدان الاهتمام، ويدوم في غالبية الأحيان لمدة أسبوعين على الأقل، مما يتعارض مع الأنشطة اليومية . الاضطراب الاكتئابي المستمر: يشمل أعراض اكتئاب أقل حدة لكنها تستمر لفترة أطول، عادة لمدة عامين على الأقل. اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة: يحدث أثناء الحمل أو بعد الولادة. الاضطراب العاطفي الموسمي: اكتئاب يأتي ويختفي مع الفصول، وعادةً ما تبدأ الأعراض في أواخر الخريف أو أوائل الشتاء، وتختفي خلال فصلي الربيع والصيف . الاكتئاب المصحوب بأعراض الذهان : شكل حاد من أشكال الاكتئاب حيث يعاني الشخص من أعراض الذهان، مثل الأوهام أو الهلوسة.

يعاني الأشخاص الذين لديهم حالة الاضطراب ثنائي القطب أيضًا من نوبات اكتئابية، يشعرون خلالها بالحزن، أو اللامبالاة، أو اليأس، بالإضافة إلى مستوى نشاط منخفض جدًا.