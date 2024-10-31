مقاومة الإنسولين..من هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمقدمات السكري؟

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مقاومة الإنسولين..من هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمقدمات السكري؟ - CNN Arabic

مقاومة الإنسولين..من هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمقدمات السكري؟

علوم وصحة
نشر
3 دقائق قراءة
ما هي مقاومة الانسولين ومن الأكثر عرضة للإصابة بها؟
ما هي مقاومة الانسولين ومن الأكثر عرضة للإصابة بها؟Credit: ADEK BERRY

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الإنسولين عبارة عن هرمون يفرزه البنكرياس، ويساعد الجلوكوز في الدم على دخول الخلايا في العضلات، والدهون، والكبد، حيث يتم استخدامه للطاقة. 

يقوم الكبد أيضًا بإنتاج الجلوكوز في أوقات الحاجة، مثل أوقات الصيام، وعندما ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم، والتي تُسمى أيضًا سكر الدم، بعد تناول الطعام، يطلق البنكرياس الإنسولين في الدم. عندها، يقوم الإنسولين بخفض نسبة الجلوكوز في الدم لإبقائه في المعدل الطبيعي. ويأتي الجلوكوز عادةً من الطعام الذي تتناوله وفقاً لما ورد على موقع المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

ما هي إذاً مقاومة الإنسولين؟

تحدث مقاومة الإنسولين عندما لا تستجيب الخلايا الموجودة في العضلات، والدهون، والكبد بشكل جيد للإنسولين، ولا يمكنها بسهولة امتصاص الجلوكوز من الدم. ونتيجة لذلك، يقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الإنسولين لمساعدة الجلوكوز على دخول الخلايا. والجدير ذكره أنه طالما أن البنكرياس يستطيع إنتاج ما يكفي من الإنسولين للتغلب على ضعف استجابة الخلايا للإنسولين، فإن مستويات الجلوكوز في الدم ستبقى في معدلها الصحي.

كذلك، تحدث مقدمات السكري عادة عند الأشخاص الذين لديهم بعض مقاومة للإنسولين أو الذين لا تنتج خلايا بيتا في البنكرياس لديهم ما يكفي من الإنسولين للحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم في المعدل الطبيعي. 

وتعني الإصابة بمقدمات السكري أن مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من الطبيعي، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتشخيص الإصابة بمرض السكري. 

ولكن من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمقاومة الإنسولين أو مقدمات السكري؟

يعتبر الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر وراثية أو متعلقة بنمط الحياة الأكثر عرضة للإصابة بمقاومة الإنسولين أو بمقدمات مرض السكري. وتشمل عوامل الخطر ما يلي:

  • الوزن الزائد أو السمنة
  • البالغين من العمر 45 سنة أو أكثر
  • إذا كان أحد الوالدين أو الأخوة مصاباً بالسكري
  • الخمول البدني
  • إذا كان الشخص يعاني من حالات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية
  • إذا كانت السيدة سبق وأصيبت بسكري الحمل
  • إذا كان لدى الشخص تاريخ من أمراض القلب
  • إذا كانت السيدة تعاني من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، والتي تُسمى أيضاً متلازمة تكيس المبايض

كذلك، يُعتبر الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، أي مزيج من ارتفاع ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية، وحجم الخصر الكبير، أكثر عرضة للإصابة بمقدمات السكري.

إلى جانب عوامل الخطر المذكورة أعلاه، تشمل العوامل الأخرى التي قد تساهم في مقاومة الإنسولين:

  • بعض الأدوية، مثل الجلايكورتيكويدات، وبعض مضادات الذهان، وبعض أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.
  • الاضطرابات الهرمونية، مثل متلازمة كوشينغ وضخامة الأطراف
  • مشاكل في النوم، وخاصة انقطاع التنفس أثناء النوم

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.