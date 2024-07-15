ما هي أنواع مرض السكري.. وما الفرق بينها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يقوم الجسم بتفكيك غالبية الطعام الذي نتناوله إلى سكر (جلوكوز)، ويُطلقه في مجرى الدم.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أنه عندما يرتفع مستوى السكر في الدم، فإنه يرسل إشارة إلى البنكرياس لإفراز الإنسولين، ما يسمح لسكر الدم بالدخول إلى خلايا الجسم لاستخدامه كطاقة.

أما الأشخاص المصابين بمرض السكري، فلا ينتج الجسم لديهم كمية كافية من الإنسولين أو لا يمكنه استخدامه كما ينبغي. وعندما لا يكون هناك ما يكفي من الإنسولين أو تتوقف الخلايا عن الاستجابة للإنسولين، يبقى الكثير من السكر في مجرى الدم. ومع مرور الوقت، يمكن أن يسبب ذلك مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض القلب، وفقدان البصر، وأمراض الكلى.

ما هي مختلف أنواع مرض السكري؟

يمثل النوعان الأول والثاني، وسكري الحمل، أكثر أنواع مرض السكري شيوعًا، وفقاً لما ذكره موقع المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

مرض السكري من النوع الأول:

ينتج الجسم كمية قليلة من الإنسولين أو لا ينتجه على الإطلاق، ويهاجم جهاز المناعة الخلايا الموجودة في البنكرياس والمسؤولة عن صنع الإنسولين ويدمرها. عادة ما يتم تشخيص مرض السكري من النوع الأول عند الأطفال والشباب، رغم أنه يمكن أن يظهر في أي عمر. ويحتاج الأشخاص الذين لديهم إصابة بداء السكري من النوع الأول إلى تناول الإنسولين يوميًا للبقاء على قيد الحياة.

مرض السكري النوع الثاني:

لا تستخدم خلايا الجسم الإنسولين بشكل صحيح، ومن الممكن أن يقوم البنكرياس بإنتاج كمية غير كافية من الإنسولين للحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي. ويُعتبر هذا النوع الأكثر شيوعاً من مرض السكري، وقد يصيب المريض في أي مرحلة عمرية حتى أثناء مرحلة الطفولة. أما الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني فهم الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أو لديهم تاريخ عائلي للمرض.

سكري الحمل:

يتطور أثناء الحمل، وفي معظم الأحيان، يختفي بعد ولادة الطفل. ولكن تزيد الإصابة بسكري الحمل من احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة.

مقدمات السكري:

تكون مستويات الجلوكوز في الدم لدى المصابين بمقدمات السكري أعلى من المعدل الطبيعي، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع الثاني. كما أن الإصابة بمقدمات السكري تزيد من احتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني في المستقبل، وأمراض القلب.

أنواع السكري الأخرى:

وهناك نوع أقل شيوعًا من مرض السكري، ويُسمى مرض السكري أحادي المنشأ، وينتج عن تغير في جين واحد في الجسم. كما قد يظهر مرض السكري أيضًا نتيجة لعملية جراحية لإزالة البنكرياس، أو تلفه بسبب حالات مثل التليف الكيسي أو التهاب البنكرياس.