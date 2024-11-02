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هل باستطاعة القرود طبع أعمال شكسبير الأدبية؟

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  رغم موهبتها، إلا أنّ القردة لن تتمكن أبدًا من كتابة أعمال ويليام شكسبير كاملة، أو حتى كتاب قصير، وفق ما توصّلت إليه دراسة جديدة.

تنصّ نظرية القرد اللامحدودة، وهي تجربة فكرية شهيرة، على أنه إذا ضغط قرد على لوحة مفاتيح الآلة الكاتبة بشكل عشوائي، فإنه سيتمكن في نهاية المطاف بإعادة إنتاج أعمال شكسبير إذا أعطي فترة لا نهائية من الوقت، و/أو إذا كان هناك عدد لا نهائي من القرود.

غير أنّ الدراسة المنشورة في دورية "Franklin Open"، رفض اثنان من علماء الرياضيات في جامعة سيدني للتكنولوجيا بأستراليا هذه النظرية باعتبارها "مضلّلة" ضمن حدود كوننا المحدود.

وقد تحدّياها من خلال مراجعة نظرية القرد اللامحدودة، التي تنصّ على فترة محدودة من الوقت وعدد محدود من القرود.

وافترضا أن عدد الشمبانزي الحالي الذي يبلغ نحو 200 ألف شمبانزي سوف يظل على حاله طيلة عمر الكون الذي يبلغ  واحد "جوجول" (أي 1 متبوعًا بمائة صفر).

وافترضا كذلك أن كل شمبانزي سوف يضغط على مفتاح واحد في الثانية لكل ثانية من اليوم، وأن عمر كل قرد سوف يزيد قليلاً عن 30 عامًا.

وباستخدام هذه الفرضيات، حَسَب الباحثان أنه بين هذه القرود التي تكتب بشكل عشوائي، هناك احتمال بنسبة 5% فقط أن تظهر كلمة بسيطة مثل "موز" في عمر أحد الشمبانزي.

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وأوضح ستيفن وودكوك، أستاذ مساعد في جامعة سيدني للتكنولوجيا وعالم رياضيات، ومؤلف مشارك في الدراسة، لـCNN: "جملة قصيرة مثل ’أنا قرد، إذن أنا موجود‘ لن يكتبها أي قرد شمبانزي حي حاليًا على الإطلاق".

وتابع: "بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى حجم كتاب كامل، فإن احتمالية إنتاج هذه الجملة تقل بمليارات المرات".

وخلص وودكوك والمؤلف المشارك جاي فاليتّا، مستشار أبحاث أول في الجامعة، في الدراسة إلى أنه حتى مع وجود المزيد من قرود الشمبانزي أو الكتابة السريعة، فإنه "ليس من المعقول" أن يصبح عمل القرود أداة قابلة للتطبيق "لتطوير أعمال مكتوبة لأي محتوى يتجاوز التفاهة".

وأضاف وودكوك لـCNN: "حتى لو كانت كل ذرة في كوننا المعروف عبارة عن كون خاص بها على مقياس كوننا، فلن يكون لدينا أي فرصة تقريبًا لرؤية حتى لو مجرد كتاب قصير، قبل نهاية الكون".

وتابع: "أنا شخصيًا أعتقد أنه من المثير للاهتمام مدى تضليل النتيجة الراسخة لحالة الموارد اللانهائية. وصحيح أنه في ظل الموارد اللانهائية، فإن أي نص بأي طول سينتج حتمًا في النهاية. وفي حين أن هذا صحيح، إلا أن هذا ليس له صلة بعالمنا، حيث أن الوصول إلى اللانهاية في الموارد ليس أمرًا يمكن أن يحدث على الإطلاق".

ويتفق كريس بانيرغي، وهو عالم سريري متعدد الاختصاصات، ومسؤول موضوع الذكاء الاصطناعي السريري بمعهد "آلان تورينغ" في لندن، على أنه من غير المحتمل أن تقوم القرود بكتابة أعمال شكسبير بشكل عشوائي لأن نظرية القرد المحدودة "صحيحة"، لكنه أخبر  CNN يوم الجمعة أن نظرية القرد اللامحدودة "لا تزال قائمة".

وأوضح بانيرغي، غير المشارك في الدراسة: "في حين يبدو الوضع مأساويا، قد يكون هناك أمل للقردة". 

وتابع: "الكون فسيح جدا، وهناك مساحة لعدد أكبر بكثير من الشمبانزي الذين يعيشون هنا على الأرض، وفقا لبعض النظريات الكونية، قد يكون هناك مساحة لا نهائية أو عدد لا نهائي من الأكوان".

وأشار إلى إنه "إذا قبلنا إمكانية وجود هذه العوالم اللانهائية"، فإنّ "نجاح القردة في تكرار شكسبير هو "يقين نهائي"، كما تنص نظرية القرد اللامحدود.

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