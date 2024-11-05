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الإمساك المزمن..ما هي أسبابه وطرق علاجه؟

علوم وصحة
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الإمساك المزمن: ما هي أسبابه وطرق علاجه؟
الإمساك المزمن: ما هي أسبابه وطرق علاجه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الإمساك حالة شائعة، ولكنها ليست مرضية إنما قد تنتج أحياناً عن مشكلة طبية أخرى. وعادة ما يصيب الإمساك الأشخاص من جميع الأعمار، حيث تختلف شدته من شخص لآخر. ويعاني الكثيرون من الإمساك لفترة قصيرة فقط، ولكن بالنسبة للآخرين، يمكن أن يكون الإمساك حالة طويلة الأمد أو مزمنة، تسبب ألمًا شديدًا وعدم راحة، وتؤثر على نوعية الحياة.

ما هي أسباب الإمساك؟

أشار موقع "healthdirect " الأسترالي إلى أن الإمساك يحدث عندما يكون البراز صلبًا وجافًا، ما يجعل إخراجه صعبًا. وعادة ما يعود السبب في ذلك إلى ما يلي:

  • عدم تناول كمية كافية من الألياف
  • عدم شرب كمية كافية من الماء
  • عدم ممارسة النشاط البدني الكافي
  • تجاهل الرغبة في التبرز عند الحاجة لذلك
  • التعرض للتوتر أو وجود تغيير في البيئة

ويمكن أيضًا الإصابة بالإمساك الناتج عن حالة طبية ما مثل:

  • الحمل
  • تناول بعض الأدوية مثل بعض مسكنات الألم أو أقراص الحديد
  • وجود حالة طبية مثل مشكلة الغدة الدرقية، أو الباركنسون، أو التصلب المتعدد، أو الاكتئاب
  • وجود مشكلة في الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي، أو الاضطرابات الهضمية، أو التهاب الرتج

وينصح موقع المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، بزيارة الطبيب المختص إذا لم تختف الأعراض بالرعاية الذاتية المنزلية أو كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو المستقيم.

لذا يجب استشارة الطبيب على الفور في حال وجود إمساك وأي من الأعراض التالية:

  • نزيف من المستقيم
  • دم في البراز
  • ألم مستمر في البطن
  • عدم القدرة على إخراج الغازات
  • التقيؤ
  • الحمى
  • آلام أسفل الظهر
  • فقدان الوزن اللاإرادي

كيف يمكن علاج الإمساك؟

يمكن في غالب الأحيان معالجة الإمساك في المنزل من خلال اتباع النصائح التالية:

  1. تعديل النظام الغذائي: تغيير نوعية المأكولات والسوائل قد يجعل البراز أكثر ليونة ومن السهل إخراجه. لذا من الأفضل تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، وشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى.
  2. ممارسة النشاط البدني بانتظام قد يساعد أيضاً في تخفيف الأعراض.
  3. تدريب الأمعاء: قد يقترح الطبيب تدريب الجسم على حركة الأمعاء في الوقت ذاته كل يوم لمساعدته على أن يُصبح أكثر انتظامًا. على سبيل المثال، قد تساعد محاولة التبرز بعد الإفطار بما يتراوح بين 15 و45 دقيقة، لأن تناول الطعام يساعد القولون على تحريك البراز.
  4. التوقف عن تناول بعض الأدوية أو المكملات الغذائية: إذا كانت بعض الأدوية أو المكملات الغذائية تسبب الإمساك، يجب عندها إعلام الطبيب الذي قد يغير الجرعة أو يقترح دواءً مختلفًا لا يسبب الإمساك. 
  5. تناول الأدوية المتاحة من دون وصفة طبية: في حالات الإمساك المزمن أو الشديد، قد ينصح الطبيب المعالج باستخدام ملين الأمعاء لفترة قصيرة، أو منشطاتها فقط إذا كان الإمساك شديدًا أو لم تنجح العلاجات الأخرى.

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