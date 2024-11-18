أسباب تؤدي إلى انتفاخ الغدد اللمفاوية.. ما هي وكيفية تشخيصها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- العقد الليمفاوية، والمعروفة أيضًا باسم الغدد الليمفاوية، هي جزء من الجهاز الليمفاوي الذي يحارب العدوى التي تصيب الجسم، فتقوم بتصفية الشوائب من النسيج الليمفاوي الذي يُعتبر من أنواع سوائل الجسم.

ويمكن أن تتورم الغدد الموجودة في أجزاء مختلفة من الجسم، ولكن هناك احتمال أكبر أن تشعر بها في الرقبة، أو الإبطين، أو الفخذ. كما يمكن أن تنتفخ الغدد في منطقة واحدة فقط من الجسم أو في أجزاء مختلفة في الوقت ذاته.

وأشار موقع "healthdirect" الأسترالي إلى أن العقد الليمفاوية المتضخمة تُعرف أيضًا باسم اعتلال العقد اللمفية.

ما الذي يسبب انتفاخ الغدد الليمفاوية؟

تختلف الأسباب المؤدية لتضخم الغدد الليمفاوية، وغالبيتها ليست نتيجة حالات صحية خطيرة.

عادة ما يعني انتفاخ الغدد الليمفاوية أن الجهاز المناعي يحارب العدوى في المنطقة. على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعاني من التهاب في الحلق بسبب فيروس، فقد يُصاب بتضخم غدد الرقبة، كما يمكن أن تسبب العدوى في الساق بتورم الغدد في الفخذ.

وتشمل أسباب انتفاخ الغدد الليمفاوية:

الفيروسات (مثل الحمى الغدية)

الالتهابات البكتيرية (مثل التهاب اللوزتين)

بعض أمراض المناعة الذاتية

بعض الأدوية

الأكزيما

مرض السرطان

تجدر الإشارة إلى أنه بحسب الموقع ذاته، فإنه من بين كل 100 شخص يعانون من تضخم الغدد الليمفاوية، هناك شخص واحد فقط قد يكون مصاباً بالسرطان، ويكون الاحتمال أقل عند الشباب.

أما علاج تورم الغدد الليمفاوية، فيعتمد على السبب الكامن وراء انتفاخها. إذ أن تضخم الغدد الناجم عن فيروس لا يحتاج إلى العلاج، حيث تتقلص الغدد لتعود إلى حجمها الطبيعي خلال بضعة أسابيع أو أكثر.

أما في حال العدوى البكتيرية، فقد يصف الطبيب المختص المضادات الحيوية. وفي حال كان تضخم العقد الليمفاوية نتيجة الإصابة بمرض السرطان، فمن الأفضل استشارة أخصائي الأمراض السرطانية لتلقي العلاج المناسب.

في بعض الأحيان، قد لا يكون من الواضح سبب تورم العقد الليمفاوية خصوصاً إذا لم تكن هناك أعراض مثيرة للقلق تشير إلى مرض خطير. في هذه الحالة قد يوصي الطبيب المختص بالانتظار بضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كانت الغدد ستعود إلى وضعها الطبيعي من تلقاء نفسها.