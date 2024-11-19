ألم في الجانب الأيسر من البطن.. ما هو التهاب البنكرياس الحاد؟

ألم في الجانب الأيسر من البطن.. ما هي التهاب البنكرياس الحاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتواجد البنكرياس خلف المعدة، وينتج هرمونات الإنسولين والجلوكاجون، بالإضافة إلى مواد كيميائية تُسمى الأنزيمات، وهي ضرورية لهضم الطعام.

في غالبية الأحيان، تكون الأنزيمات نشطة فقط بعد وصولها إلى الأمعاء الدقيقة، وإذا نشطت هذه الإنزيمات داخل البنكرياس، يمكنها هضم أنسجة البنكرياس، مما يتسبب في تورمه، ونزيفه، وتلفه، وتضرر أوعيته الدموية. وتُسمى هذه المشكلة الصحية بالتهاب البنكرياس الحاد الذي عادةً ما يصيب الرجال أكثر من النساء.

أشار موقع "medlineplus" إلى أن الشعور بالألم في الجانب الأيسر العلوي أو في منتصف البطن هو من الأعراض الرئيسية لالتهاب البنكرياس. وقد يصبح الألم:

أسوأ بعد الأكل أو الشرب في البداية، ويكون أكثر شيوعًا إذا كانت الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

ثابتاً وأكثر خطورة، وقد يستمر لعدة أيام.

أسوأ عند الاستلقاء على الظهر.

منتشراً خلف أو أسفل لوح الكتف الأيسر.

وغالبًا ما يظهر المرض على ملامح الأشخاص الذين لديهم إصابة بالتهاب البنكرياس الحاد خصوصاً إذا كانوا يعانون من الحمى، والغثيان، والقيء، والتعرق.

تشمل الأعراض الأخرى التي قد تظهر عند الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد، ما يلي:

براز بلون الطين

الشعور بالانتفاخ والامتلاء

الحازوقة

عسر الهضم

اصفرار خفيف في الجلد وبياض العينين

انتفاخ البطن

ما هي أسباب التهاب البنكرياس الحاد؟

بعض الأمراض والعمليات الجراحية والعادات تجعل البعض أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة . يُعتبر شرب الكحول مسؤولاً عما يصل إلى 70% من الحالات في الولايات المتحدة، إذ أن تناول ما يتراوح بين 5 و 8 مشروبات يوميًا لمدة 5 سنوات أو أكثر يمكن أن يؤدي إلى تلف البنكرياس . حصوات المرارة هي السبب التالي الأكثر شيوعًا. فعندما تنتقل الحصوات من المرارة إلى القنوات الصفراوية، فإنها قد تسد الفتحة التي تصرف المرة التي يفرزها الكبد والإنزيمات، فتعود هذه الأخيرة إلى البنكرياس وتسبب التورم . قد يكون الالتهاب أحياناً نتيجة عامل الوراثة في بعض الحالات. وفي بعض الأحيان، يكون السبب غير معروف .

أما الحالات الأخرى التي تم ربطها بالتهاب البنكرياس فهي:

مشاكل المناعة الذاتية

تلف القنوات الصفراوية أو البنكرياس أثناء الجراحة

ارتفاع مستويات الدهون في الدم والتي تسمى الدهون الثلاثية

إصابة البنكرياس نتيجة لحادث

وتشمل الأسباب الأخرى ما يلي: