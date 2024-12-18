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"تحذير الصندوق الأسود".. الغذاء والدواء الأمريكية تحذر بشدة من علاج لانقطاع الطمث

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرًا خطيرًا جدًا، يعرف بـ"تحذير الصندوق الأسود"، من عقار يُستخدم لتخفيف الهبّات الساخنة أثناء انقطاع الطمث لدى النساء.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن النساء اللواتي تلقّين عقار "Veozah" قد يحتجن إلى إجراء فحوص دم عديدة على نحو متكرّر للتحقّق من علامات مشاكل الكبد.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وفق ما جاء في بيان سلامة الدواء، الثلاثاء، ففي حالات نادرة، قد يسبّب العقار أضرارًا خطيرة للكبد، ويجب على المريضات إخطار أطبائهن ويتوقّفن عن تلقّي العقار، في حال عانين من الأعراض التالية:

  •  التعب، 
  • والحكة غير العادية، 
  • والغثيان، 
  • والقيء، 
  • والبراز فاتح اللون، 
  • والبول داكن اللون، 
  • أو اصفرار الجلد أو العينين 

وأوضحت شركة "Astellas" المصنّعة للعقار في بيان أن سلامة المرضى تعد أولويتها القصوى.

وجاء في بيان الشركة: "من المهم أن نلاحظ أن الفائدة الإجمالية لـVeozah لم تتغيّر وبقيت إيجابية، لكننا نريد أن نضمن بشكل أكبر أن المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على دراية بالآثار الجانبية المحتملة"، إضافة إلى الاختبارات المعملية الموصى بها.

وقد تمت الموافقة على "Veozah" في عام 2023، ويعمل العقار من دون هرمونات لتقليل الهبّات الساخنة عبر الحد من دور مستقبل يسمى "neurokinin B"، الذي ينظّم درجة حرارة الجسم في الدماغ.

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ومنذ الموافقة عليه، زاد استخدام العلاج بشكل مطرد. وفي مايو/ أيار الماضي، اشترى نحو 29 ألف شخص العقار من الصيدليات في الولايات المتحدة، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وحذّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأول مرة في سبتمبر/ أيلول الماضي من أن العقار قد يسبب مشاكل في الكبد. وصعّدت هذا التحذير بعد مراجعة حالةأظهرت الفحوص أن لديها علامات دموية لإصابة الكبد وذلك بعدما تلقت العقار لمدة 40 يومًا تقريبًا. وبعد التوقّف عن تلقيه، اختفت الأعراض تدريجيا لديها وعادت وظائف الكبد إلى وضعها الطبيعي.

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ويتفاعل كل شخص بشكل مختلف مع الأدوية اعتمادًا على صحته وجيناته وعوامل أخرى. لهذا السبب، أوضحت إدارة الغذاء والدواء أنه يستحيل معرفة مدى احتمالية إصابة أي فرد بمشاكل الكبد تلك.

وإذا كنتِ تتلقين "Veozah"، فمن المهم أن تبقي متيقّظة وتزوري طبيبك للمعاينة.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنه يجب على المريضات إجراء فحوص دم لعلامات الكبد شهريًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي بدء تلقى عقار "Veozah" ومجددًا خلال الشهرين السادس والتاسع. ويجب عليهن أيضًا التوقّف عن تلقّي العلاج إذا كان موصى بذلك.

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