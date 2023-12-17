نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرّح مسؤول في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لصحيفة "بوليتيكو" أنّ تلوث الرصاص في أكياس صلصة التفاح بالقرفة، الذي أدى إلى إصابة العشرات من الأطفال الصغار بالمرض، ربما كان "عملاً مقصودًا".

وفي مقابلة نُشِرت الخميس، قال جيم جونز، وهو نائب مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للأغذية البشرية، إنّ الوكالة لا تزال تحقق في أكياس صلصة التفاح بالقرفة الملوثة بالرصاص، "ولكن حتّى الآن جميع الإشارات التي نتلقاها تدل على عملٍ مقصود من جانب شخص ما في سلسلة التوريد، ونحن نحاول معرفة ذلك نوعًا ما".

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الأسبوع بوجود ما لا يقل عن 65 تقريرًا عن أمراض مرتبطة بأكياس صلصة التفاح المهروس بالقرفة التي تُباع تحت العلامات التجارية WanaBana، وWeis، وSchnucks.

وحتّى الآن، كانت جميع الأحداث السلبية المؤكَّدة لدى الأطفال دون سن 6 سنوات.

وأوضحت الوكالة أنّها تجري تحقيقًا ميدانيًا في منشأة Austrofood الواقعة في الإكوادور، وتعمل مع السلطات الإكوادورية لجمع معلومات حول Negasmart، مورد القرفة لشركة Austrofood.

وأصدرت كل من WanaBanana USA وAustrofood سابقًا بيانًا حددت فيه Negasmart كمورد للقرفة المستخدمة في الأكياس.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ CNN الخميس إنّه ليست

لديها تعليق آخر على التحقيق. وتواصلت CNN مع WanaBanana للرد على تعليقات المسؤول من إدارة الغذاء والدواء.

وأكّد جونز لصحيفة "بوليتيكو": "سنقوم بملاحقة تلك البيانات والعثور على المسؤول ومحاسبته".

وقالت الدكتورة ديان كاليلو، المديرة التنفيذية والطبية لمركز مكافحة السموم في نيوجيرسي، لـ CNN إنّ البهارات الملوَّثة "شائعة بشكلٍ لا يصدق".

ويحدث بعض التلوث في المنتجات الطبيعية، بما في ذلك الأرز، والتفاح، لأنها تنمو في تربة تحتوي على معادن.

وتابعت:"ولكننا نرى أحيانًا منتجات ملوَّثة عمدًا يتم بيعها بالوزن. وأفضل طريقة لجعل شيء ما ثقيلاً هي وضع المعدن فيه، صحيح؟ لهذا السبب أعتقد أننا نسمع كثيرًا، ربما مرة أو مرتين في الشهر، عن منتج، وهو الكركم غالبًا لسببٍ ما، بشأن بهار ملوث بالرصاص".

وشدّدت كاليلو على أهمية إجراء فحص منتظم للرصاص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين في عيادة أطباء الأطفال، مشيرةً إلى احتمال تأخر بعض الإجراءات الروتينية بسبب الجائحة.

ويُعَد الرصاص سامًا للإنسان، ولا يوجد مستوى آمن له. ويمكن أن يسبب تأخرًا في النمو لدى الأطفال، بالإضافة إلى آلام في الرأس، والمعدة، والعضلات، والقيء، وفقر الدم والتهيج، والتعب، وفقدان الوزن.

وسُحبت الأكياس من الأسواق لعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أنّ المنتجات لها مدة صلاحية طويلة، ويجب على العائلات فحص الأكياس الموجودة لديهم في المنزل للتأكد من عدم استرجاعها.

وتعمل شركتا Austrofood وWanabana USA على إنشاء برنامج لسداد بعض تكاليف الرعاية الصحية، وفقًا لبيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر، كما تعملان أيضًا على إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل استرداد الأموال للمنتجات المسترجعة.