نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024

ما هي طرق علاج الحرقان للحامل والمأكولات التي ينصح بالابتعاد عنها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتبر حرقان المعدة أحد أعراض الحمل الطبيعية التي يمكن أن تصيب المرأة خلال فترة التسعة أشهر. وهو ألم حارق في الحلق أو الصدر، ينتج عن تسرب حمض المعدة إلى المريء وتهيّج بطانة المريء عند المرأة الحامل.

وقد يحدث عسر الهضم والحرقة عند النساء الحوامل كنتيجة لما يلي:

تناول وجبة كبيرة . تناول الأطعمة الغنية بالدهون . تناول الشوكولاتة . شرب عصير الفاكهة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين (مثل القهوة والشاي) الشعور بالقلق.

وتشمل أعراض عسر الهضم والحرقان عند الحامل بحسب موقع وزارة الصحة السعودية:

إحساس بالحرقان أو الألم في الصدر

حرقان في المعدة

الشعور بامتلاء المعدة، أو الثقل، أو الانتفاخ

التجشؤ

الشعور بالتعب

التقيؤ

تظهر الأعراض عادة بعد وقت قصير من الأكل أو الشرب. ويمكن أن تظهر الأعراض في أي وقت أثناء الحمل، لكنها أكثر شيوعًا بدءًا من الأسبوع السابع والعشرين.

وينصح باستشارة الطبيب المختص عند الشعور بصعوبة في تناول الطعام أو إبقائه في المعدة من دون التقيؤ، عند فقدان الحامل للوزن أو الشعور بآلام حادة في المعدة.

ونشر الموقع أيضاً بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل عسر الهضم وحموضة المعدة والحرقان عند الحامل:

تناول وجبات صغيرة عوض ثلاث وجبات رئيسية.

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبّب حرقة المعدة.

التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين والأطعمة الغنية بالتوابل أو الدهنية.

الجلوس بشكل مستقيم عند تناول الطعام، إذ من شأن ذلك أن يخفف الضغط على المعدة.

تجنب الأكل والشرب في ذات الوقت، كي لا تصبح المعدة ممتلئة.

دعم الرأس والكتفين بالوسائد عند النوم، لتجنب الارتجاع المريئي.

التوقف عن التدخين.

تناول الأدوية التي تقلّل كمية الحمض في المعدة في حال وصفها الطبيب.

كما تجدر الإشارة إلى أنه من المهم جداً أن تتّبع الحامل نظاماً غذائياً غنياً ومتنوعاً كي تبقى وجنينها يتمتعان بصحة جيدة. وبحسب موقع betterhealth الأسترالي، ينصح بأن يشمل غذاء الحامل: