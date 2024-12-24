Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الغذاء والدواء الأمريكية توافق على بديل "أوزمبيك" لعلاج السكري - CNN Arabic

الغذاء والدواء الأمريكية توافق على بديل "أوزمبيك" لعلاج السكري

علوم وصحة
نشر
5 min قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الإثنين، على إصدار نسخة مكافئة من دواء الببتيد المشابه للغلوكاجون 1 (GLP-1) القابل للحقن اليومي للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، ما يفتح الباب أمام خيارات أقل كلفة للوصول إلى السوق والمساعدة في معالجة النقص.

ويعد "ليراغلوتايد"، الذي يُباع تحت اسم العلامة التجارية "Victoza" لعلاج مرض السكري، إصدارًا سابقًا من ذات الفئة التي ينتمي إليها "سيماغلوتايد"، أي المادة الفعّالة في عقار "أوزمبيك". وكلاهما يباع من قبل شركة الأدوية الدنماركية العملاقة "نوفو نورديسك".

فيما يُباع دواء "ليراغلوتايد" المكافئ من قِبل شركة "أدوية الحكمة" في الولايات المتحدة. وأفاد متحدث باسم شركة الأدوية الأردنية لـCNN، بأنّ الشركة تتوقّع توفير الدواء على مستوى أمريكا قبل نهاية العام. ولم تكشف الشركة عن السعر المخطط له للدواء المكافئ، مشيرة فقط إلى أنه "سيكون أقل تكلفة من Victoza".

وتتراوح تكلفة الدواء الذي يحمل العلامة التجارية بين 500 و815 دولارًا لكل عبوة، اعتمادًا على الجرعة، قبل الحسم أو التأمين، وفقًا لشركة "نوفو نورديسك" التي تبيع أيضًا نسخة من "ليراغلوتايد" معتمدة لعلاج السمنة، تسمى "Saxenda".

وقال الدكتور هارلان كرومولز، طبيب قلب في جامعة ييل ومستشفى "ييل نيو هافن"، لـ CNN: "هناك العديد من الأشخاص الذين يتناولون هذا الدواء، وسوف يستفيدون من نسخة عامة أخرى منه".

لكن كرومولز أشار إلى أن أدوية "GLP-1" الأحدث، التي تُعطى كحقن أسبوعية بدلاً من الحقن اليومية، أظهرت فوائد أقوى، خصوصًا لدى المرضى الذين يعانون من السمنة، وهذه الأدوية غير متوفرة بعد كأدوية عامة.

وتشمل هذه الأدوية "أوزمبيك"وعقارها المعتمد للسمنة، "wegovy"، اللذين يستخدمان "سيماغلوتايد"، و"مونجارو" و"زيباوند"، لمرض السكري والسمنة على التوالي، التي تستخدم المادة الفعالة "تيرزيباتيد". قد تكلّف هذه الأدوية ألف دولار شهريًا أو أكثر من دون تأمين أو حسم.

قد يهمك أيضاً

هل من رابط بين عقار شائع لإنقاص الوزن وخطر الانتحار؟

وقال كرومولز: "هذا من شأنه أن يتيح إمكانية إنشاء نظام من مستويين حيث لا يتمكن الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الأدوية الأكثر تكلفة إلا من استخدام الأدوية التي لا يوجد دليل قوي على فائدتها".

وقدّمت شركة "Teva" للأدوية، وهي شركة أخرى تصنع الأدوية المكافئة، نسخة عامة معتمدة من "ليراغلوتيد" في يونيو/ حزيران الماضي بالولايات المتحدة، بموجب اتفاقية تسوية أبرمت مع شركة "نوفو نورديسك"، في عام 2019.

يتم تصنيع الدواء المعتمد بواسطة "نوفو نورديسك"، وتوزيعه وبيعه بواسطة "Teva". ويتم تسعيره بحسم نحو 14% على العلامة التجارية Victoza، وفق بيانات التسعير التي شاركتها إيرين فوكس، خبيرة نقص الأدوية وتسعيرها في جامعة "يوتا هيلث".

وتختلف الأدوية المكافئة المعتمدة عن الأدوية المكافئة، بحسب إدارة الغذاء والدواء، لأن الأولى تعتبر "المنتج الدوائي نفسه تمامًا" مثل الأدوية ذات العلامة التجارية، لكن من دون اسم العلامة التجارية على الملصق. أما الأدوية المكافئة، مثل دواء ليراغلوتايد المكافئ الذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين، فيعد نسخة من دواء لعلامة تجارية تم تطويره وتصنيعه بواسطة شركة أخرى. 

وأفاد الدكتور إيلون مورفي، مدير مكتب الأدوية المكافئة لدى مركز تقييم الأدوية والبحث التابع لإدارة الغذاء والدواء، في بيان: "توفر الأدوية المكافئة خيارات علاجية إضافية تكون في العادة أكثر تكلفة للمرضى. وتؤكد موافقة اليوم على التزام إدارة الغذاء والدواء المستمر بتعزيز وصول المرضى إلى منتجات الأدوية المكافئة الآمنة، والفعالة، وعالية الجودة". 

قد يهمك أيضاً

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحدّث ملصقات عقار "أوزمبيك" الشهير لإنقاص الوزن.. ما السبب؟

وقال الدكتور آرون كيسلهيم، أستاذ الطب بكلية الطب في جامعة هارفارد، إن الأمر قد يتطلب عددًا أكبر من الشركات المصنعة التي تجلب الأدوية المكافئة إلى السوق حتى ينخفض ​​سعر دواء "ليراغلوتايد" بشكل كبير. 

تختلف الأدوية المكافئة أيضًا عن الأدوية المركبة، وهي إصدارات تصنعها الصيدليات ويسمح بها عندما يكون هناك نقص بالأدوية. 

وتحذّر الوكالة من أن الإصدارات المركّبة لا تخضع للتنظيم عن كثب مثل الأدوية المكافئة والعلامات التجارية. وكان دواء "ليراغلوتيد" يعاني نقصا في الولايات المتحدة منذ يوليو/ تموز عام 2023، وفقًا لقاعدة بيانات إدارة الغذاء والدواء. 

وأشارت الوكالة، في إعلانها الإثنين، إلى أنها "تعطي الأولوية لتقييم طلبات الأدوية المكافئة للأدوية التي تعاني من نقص للمساعدة على تحسين وصول المرضى إلى هذه الأدوية". 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.