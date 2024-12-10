استخدمت مراسلة CNN الطبية، ميغ تيريل، جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر، وهو جهاز أصبح شائعًا كأداة لتحسين الصحة، لمدة 6 أسابيع رغم عدم إصابتها بمرض السكري.

في السابق، كان الناس يعتمدون على وخز أصابعهم للحصول على معلومات حول كمّية الإنسولين التي يحتاجونها. وكانت هذه الأجهزة متاحة للمصابين بالسكري من النوع الأول، وأحدثت ثورة كبيرة في هذا المجال. لكن هذا العام، تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للاستخدام بدون وصفة طبية.

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