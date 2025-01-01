دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— من فطرٍ مسنّن، إلى سمكة "بيرانا" نباتية مميزة، وفرس بحر قزم يطفو في المياه الضحلة للمحيط الهندي، كانت هذه العجائب بين مئات الأنواع غير المعروفة سابقًا من الحيوانات والنباتات والفطريات التي وصفها العلماء وأطلقوا عليها أسماءً لأول مرة في العام 2024، ما أدى إلى توسيع معرفتنا المحدودة عن التنوع في الكرة الأرضية.

وأفادت الدكتورة شانون بينيت، رئيسة قسم العلوم في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، ببيان: "يُقدِّر العلماء أنّنا حدّدنا عُشر جميع الأنواع على الأرض فقط".

وأكّدت: "في حين أنه من المهم حماية الأنواع المهدّدة المعروفة، علينا أيضًا تخصيص الموارد لتحديد الأنواع غير المعروفة التي قد تكون بالقدر ذاته من الأهمية لعمل النظام البيئي".

ووصف الباحثون المرتبطون بالمؤسسة 138 نوعًا جديدًا في عام 2024، بينها 32 سمكة.

وشملت الأنواع البارزة حصان بحر قزم سمي بـ"Cylix nkosi".

اكتشف الباحثون حصان البحر هذا قبالة جنوب إفريقيا. Credit: Richard Smith/California Academy of Sciences

وعُثِر على هذا الحيوان، وهو من فصيلة متحدرة من حصان البحر، في العام 2021 أساسًا وسط المياه المعتدلة الباردة المحيطة بالجزيرة الشمالية في نيوزيلندا. لكن تم اكتشاف النوع الموصوف في العام 2024، بالمياه شبه الاستوائية قبالة جنوب إفريقيا، ما أدى إلى توسيع النطاق المعروف لهذه المجموعة إلى المحيط الهندي.

شملت الاكتشافات الجديدة عثة

أفاد متحف التاريخ الطبيعي بلندن أنّ باحثيه كانوا جزءًا من 190 اكتشافًا جديدًا للحيوانات الحية والمتحجّرة، ضمنًا 11 نوعًا جديدًا من العث، وثمانية من سرطانات البحر، وأربعة جرذان، وأربعة ثعابين.

ويتغذى أحد أنواع العث من جنس يسمى "Hemiceratoides" من مدغشقر من طريق شرب دموع الطيور النائمة، بينما تم العثور على نوع آخر تم تحديده حديثًا، يُدعى " Carmenta brachyclado"، يرفرف أمام نافذة بغرفة معيشة في ويلز رُغم أنّه من غيانا في الأصل.

وشملت الاكتشافات المذهلة الأخرى سمكة "بيرانا" نباتية من نهر "زينغو" في البرازيل تُدعى "Myloplus sauron"، وفقًا لما قاله روبرت كولينز، كبير أمناء قسم الأسماك في متحف التاريخ الطبيعي، والذي ساهم في وصف السمكة.

عُثِر على سمكة الـ"بيرانا" هذه في إحدى أنهار البرازيل. Credit: Mark H. Sabaj

إلى جانب ذلك، وثّق العلماء في عام 2024، رخويات غامضة في أعماق المحيط، وسمكة قرش شبح، وسمكة ذات رأس منتفخ، ونوع من الفئران شبه المائية.

"سباق ضد الزمن"

يتمتع هذا النوع من الفطر في إنجلترا بهياكل تشبه الأسنان. Credit: Martyn M. Ainsworth

بين الاكتشافات الرائعة التي توصل إليها العلماء في حدائق "كيو" النباتية الملكية في المملكة المتحدة، نوع جديد مثير للاهتمام من الفطريات في الأراضي الحرجية المشجرة بالقرب من بلدة "رويال تونبريدج ويلز" بإنجلترا.

ويتميز فطر " Phellodon castaneoleucus" بهياكل شبيهة بالأسنان بدلاً من الخياشيم التي تُرى عادةً تحت قبعات الفطر.

كما اكتشف علماء النبات خمسة أنواع جديدة من الأوركيد من مواقع مختلفة في أرخبيل إندونيسيا، ونخلة "شبح" رمادية الساق في غرب بورنيو، وعائلة غامضة من النباتات تعرف باسم "Afrothismia" محصورة في الغابات الأفريقية القارية.

نبات أوركيد جديد اكتُشِف في إندونيسيا. Credit: Jeffrey Champion

ووصّف العلماء الباحثون في حدائق "كيو" الملكية" 149 نوعًا جديدًا من النباتات، و23 نوعًا من الفطريات.

وأكّد المعهد أنّ قائمته السنوية للأنواع الجديدة تُعد بمثابة تذكير بكثرة الأمور المجهولة التي تنتظر من يكتشفها.

ولا شكّ أنّ عام 2025 سيجلب قائمة جديدة من المخلوقات والنباتات والفطريات المكتشفة حديثًا.

وقال كبير الباحثين القيادي في فريق إفريقيا بحدائق "كيو" الملكية، مارتن تشيك: "إن الشرف المتمثّل بتوصيف نوع ما بأنه جديد في مجال العِلم لأمر مثير لن يختبره كثيرون.. للأسف، تطغى التهديدات العديدة التي تواجهها النباتات كنتيجة مباشرة للنشاط البشري على تلك البهجة بشكلٍ متزايد".

ومن ثم أكّد: "الحقيقة المحزنة تتمثّل بأنّه في كثير من الأحيان، يتم العثور على أنواع جديدة على وشك الانقراض، والعثور عليها توصيفها جميعًا أشبه بسباق مع الزمن".