دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحدث انسداد الأنف أو احتقانه عندما تتورم الأنسجة المبطنة، بسبب التهاب الأوعية الدموية.
قد تشمل المشكلة أيضًا بحسب موقع medlineplus التابع لمكتبة الطب الوطنية في أمريكا، إفرازات أو سيلان الأنف. وإذا كان المخاط الزائد يسيل في الجزء الخلفي من الحلق، فقد يسبب ذلك السعال أو التهاب الحلق.
ما هي أسباب انسداد الأنف؟
قد يعود سبب انسداد الأنف أو سيلانه إلى:
- الزُكام
- الإنفلونزا
- التهاب الجيوب الأنفية
- حمى القش أو أنواع الحساسية الأخرى
- استخدام بعض بخاخات أو قطرات الأنف التي يتم شراؤها بدون وصفة طبية لأكثر من 3 أيام
- الزوائد اللحمية الأنفية، وهي عبارة عن نمو يشبه كيس من الأنسجة الملتهبة المبطنة للأنف أو الجيوب الأنفية
- الحمل
- التهاب الأنف الحركي الوعائي
وعادةً ما يختفي الاحتقان من تلقاء نفسه خلال أسبوع.
كيفية معالجة انسداد الأنف في المنزل:
قد تساعد طرق إبقاء المخاط رقيقًا على تصريفه من الأنف، والجيوب الأنفية، وتخفيف الأعراض، ويعد شرب الكثير من السوائل أحد الطرق للقيام بذلك. ويمكن أيضًا اتباع النصائح التالية لتصريف المخاط:
- وضع منشفة دافئة ورطبة على الوجه عدة مرات في اليوم.
- استنشاق البخار من 2 إلى 4 مرات يومياً، وإحدى الطرق للقيام بذلك هي الجلوس في الحمام مع تشغيل المياه الساخنة.
- استخدام المرذاذ أو المرطب.
- يمكن أن يساعد غسول الأنف في إزالة المخاط أيضاً، وذلك من خلال استخدام بخاخات الأنف ذات المحلول الملحي اللطيف بين 3 و4 مرات يومياً.
- غالبًا ما يكون الاحتقان أسوأ عند الاستلقاء، لذلك من المهم الحفاظ على قامة مستقيمة أو على الأقل إبقاء الرأس مرتفعًا.
- يمكن أن تساعد الشرائط اللاصقة التي يمكن وضعها على الأنف على توسيع فتحتي الأنف، مما يجعل التنفس أسهل.
- كما قد تساعد الأدوية المتوفرة من دون وصفة طبية في تخفيف الأعراض وعلاجها.
- مزيلات الاحتقان، وهي أدوية تعمل على تقليص وتجفيف الممرات الأنفية، وتساعد في تجفيف سيلان أو انسداد الأنف.
- مضادات الهيستامين، وهي أدوية تعالج أعراض الحساسية.