نشر الاثنين ، 06 يناير / كانون الثاني 2025

هل يمكن علاج انسداد الأنف من جهة واحدة في المنزل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحدث انسداد الأنف أو احتقانه عندما تتورم الأنسجة المبطنة، بسبب التهاب الأوعية الدموية.

قد تشمل المشكلة أيضًا بحسب موقع medlineplus التابع لمكتبة الطب الوطنية في أمريكا، إفرازات أو سيلان الأنف. وإذا كان المخاط الزائد يسيل في الجزء الخلفي من الحلق، فقد يسبب ذلك السعال أو التهاب الحلق.

ما هي أسباب انسداد الأنف؟

قد يعود سبب انسداد الأنف أو سيلانه إلى:

الزُكام

الإنفلونزا

التهاب الجيوب الأنفية

حمى القش أو أنواع الحساسية الأخرى

استخدام بعض بخاخات أو قطرات الأنف التي يتم شراؤها بدون وصفة طبية لأكثر من 3 أيام

الزوائد اللحمية الأنفية، وهي عبارة عن نمو يشبه كيس من الأنسجة الملتهبة المبطنة للأنف أو الجيوب الأنفية

الحمل

التهاب الأنف الحركي الوعائي

وعادةً ما يختفي الاحتقان من تلقاء نفسه خلال أسبوع.

كيفية معالجة انسداد الأنف في المنزل:

قد تساعد طرق إبقاء المخاط رقيقًا على تصريفه من الأنف، والجيوب الأنفية، وتخفيف الأعراض، ويعد شرب الكثير من السوائل أحد الطرق للقيام بذلك. ويمكن أيضًا اتباع النصائح التالية لتصريف المخاط: