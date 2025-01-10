دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يسبب ارتفاع حمض المعدة إلى المريء ما يُعرف بالارتجاع الحمضي، ومن أعراضه حرقة المعدة. ويمكن التحكم بالمرض في المنزل، وقد يحتاج الشخص الذي يعاني من حالة مزمنة إلى علاج.

أسباب الارتجاع المريئي:

عند تناول الطعام، فإنه يمر من الحلق إلى المعدة عبر المريء. وتعمل حلقة من الألياف العضلية الموجودة في الجزء السفلي من المريء على منع الطعام المبتلع من العودة مرة أخرى إلى الأعلى. تسمى هذه الألياف العضلية بالعضلة العاصرة السفلية للمريء.

وأوضح موقع Medlineplus التابع لمكتبة الطب الوطنية في أمريكا أنه عندما لا تنغلق هذه الحلقة العضلية بالكامل، يمكن أن تتسرب محتويات المعدة مرة أخرى إلى المريء، وتُعرف هذه الحالة بالارتجاع المعدي المريئي.

ما هي الأعراض الشائعة للارتجاع المريئي؟

تشمل الأعراض الشائعة للارتجاع المريئي ما يلي:

الشعور بأن الطعام عالق خلف عظمة الصدر

حرقة أو ألم حارق في الصدر

الغثيان بعد الأكل

أما الأعراض الأقل شيوعًا فتشمل:

الشعور بعودة الطعام إلى الفم

السعال أو الصفير

صعوبة في البلع

الفواق

بحة أو تغير في الصوت

التهاب الحلق

وقد تزداد الأعراض سوءًا عند الانحناء أو الاستلقاء، أو بعد تناول الطعام، كما قد تسوء خلال فترة الليل.

طرق علاج الارتجاع المريئي:

يمكن إجراء العديد من التغييرات في نمط الحياة للمساعدة في علاج الأعراض، مثل تجنب التدخين، أو الكحول، أو الأطعمة التي تسبب الأعراض.

فقدان الوزن في حالات الوزن الزائد أو السمنة قد يساعد في الحد من الأعراض.

رفع رأس السرير أثناء الليل .

تناول العشاء قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من النوم.

تجنب الأدوية مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين، أو النابروكسين.

تناول جميع الأدوية مع الكثير من الماء.

كما يمكن للشخص المصاب أن يستخدم مضادات الحموضة المتاحة من دون وصفة طبية بعد تناول وجبات الطعام، وقبل النوم.

المضاعفات المحتملة الناتجة عن الارتجاع المريئي:

قد تشمل المضاعفات ما يلي: