نشر الأربعاء ، 15 يناير / كانون الثاني 2025

ألم الابهر أو متلازمة الألم الليفي العضلي: ما هي الأسباب وطرق العلاج المختلفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعتبر متلازمة الألم الليفي العضلي، أو ما يُعرف بألم الأبهر، شائعة بين المرضى الذين يعانون من مشاكل الألم العضلي الهيكلي.

وعادةً ما يعاني المرضى من ألم موضعي، وقد تكشف الفحوصات عن نقاط تحفيز مسببة للألم بالعضلات المعنية.

يمكن تقسيم ألم الابهر إلى شكلين: الألم الحاد، الذي يُعالج تلقائياً، والألم المزمن، الذي تكون أعراضه أسوأ، ويمكن أن يستمر لمدة 6 أشهر أو أكثر.

أسباب متلازمة الألم الليفي العضلي

هناك أسباب مختلفة يمكن أن تساهم في متلازمة الألم الليفي العضلي، وتشمل عوامل الخطر الشائعة:

حصول أحداث مؤلمة.

ظروف العمل غير المريحة، مثل الأنشطة المفرطة، والجلوس بوضعية غير طبيعية.

العوامل البنيوية، مثل مرض الفقار ، والجنف، والتهاب المفاصل العظمي.

العوامل الجهازية، مثل قصور الغدة الدرقية، ونقص فيتامين د، ونقص الحديد.

علاج متلازمة الألم الليفي العضلي

يهدف علاج متلازمة الألم الليفي العضلي إلى تخفيف الألم ومعالجة العوامل المسببة. وهناك العديد من العلاجات التي يمكن اعتمادها، بحسب الحالة: