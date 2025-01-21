في حال نشوب حريق..هذه النصائح قد تنقذ حياتك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشكل الكوارث الطبيعية تهديدا على حياة الأفراد، وقد تسببت حرائق الغابات التاريخية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مؤخرًا، في مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا ونزوح عشرات الآلاف من منازلهم.

فيما يلي بعض النصائح التي قدمها الصليب الأحمر الأمريكي، لإنقاذ حياتك في حال اندلاع حريق:

تأكد من معرفتك كيفية استخدام مطفأة الحريق بشكل صحيح وآمن .

تذكر ضرورة الخروج فورًا والبقاء خارج المبنى، ثم اتصل برقم الطوارئ المحلي .

اصرخ كلمة "حريق" أو "نار" عدة مرات واخرج فورًا .

إذا كنت في مبنى يحتوي على مصاعد، استخدم الدرج بدلاً من المصعد. لا تأخذ أي أغراض معك، وحاول إنقاذ نفسك أولًا .

إذا كانت الأبواب أو المقابض ساخنة أو إذا كان الدخان يعيق طريق الهروب، حاول استخدام أي مخرج بديل. لا تفتح الأبواب الساخنة أبدًا .

إذا كان من الضروري الهروب عبر الدخان، حاول النزول إلى مستوى منخفض، ومرّ عبره للوصول إلى المخرج مع إغلاق الأبواب خلفك .

إذا كان الدخان أو الحرارة أو النيران تغلق طرق الهروب، ابقَ في الغرفة مع إغلاق الأبواب. ضع منشفة مبللة تحت الباب واتصل بالإطفاء. افتح نافذة ولوّح بقطعة قماش ملونة أو استخدم مصباح يدوي للإشارة لطلب المساعدة .