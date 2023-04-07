ما هي المكونات البديلة لتحضير حلوى أصابع زينب بشكل صحي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتميز حلوى أصابع زينب بشكلها الأنيق الذي يشبه إلى حد كبير أصابع اليد، مما يجعلها مثالية لتقديمها في المناسبات الخاصة والأعياد والاحتفالات.

ولتحضير هذا الطبق اللذيذ بمكونات صحية، نعرض لكم بعض النصائح التي تقدمها أخصائية التغذية العلاجية، دينا جمال قشطة:

استخدم طحين القمح الكامل بدلاً من الطحين الأبيض للحصول على ألياف أكثر. تساعد الألياف في الشعور بالشبع، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والتحكم بسكر الدم، وخفض مستويات الكولسترول.

استبدل السكر بالعسل. وذلك بهدف التقليل من كمية السكر المستهلكة في اليوم حيث يؤدي الإفراط بتناول السكر إلى زيادة الالتهابات وإضعاف جهاز الجسم المناعي.

استخدم زيت الزيتون لتحضير العجينة لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة أثبتت علمياً بقدرتها على خفض أمراض القلب وبعض أمراض السرطان.

قم بخبز أصابع زينب بدلاً من قليها بالزيت لتقليل كمية الدهون. سيساعدك ذلك في تجنب السمنة، وأمراض القلب، وبعض أمراض السرطان.

استبدل القطر بشراب القيقب النقي الغني بمضادات الأكسدة والذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالزنك، والمغنيسيوم، والكالسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى احتوائه على نصف السعرات الحرارية تقريباً.

يفضل الاكتفاء بتناول كمية تعادل حجم أصابع اليد الأربعة فقط.