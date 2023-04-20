مع اقتراب عيد الفطر.. إليكم طرق تحضير الكعك بمكونات صحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—الكعك من الحلوى التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتزين بها موائد العيد. ويتكون الكعك من عجينة تُحشى بالتمر، وهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، إضافة إلى كونه مصدراً طبيعياً للسكريات المفيدة للجسم.

ويتم تقديم الكعك بالتمر في المناسبات الخاصة والأعياد، والأفراح، والمناسبات الدينية، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة بين وجبات الطعام، ويعتبر خياراً صحياً للحصول على الطاقة اللازمة خلال اليوم.

ونعرض لكم فيما يلي بعض النصائح التي تقدمها أخصائية التغذية العلاجية، دينا جمال قشطة، لتحضير الكعك بطريقة صحية:

استبدل الطحين الأبيض بطحين القمح الكامل للحصول على ألياف أكثر. تساعد الألياف في الشعور بالشبع، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والتحكم بسكر الدم، وخفض مستويات الكولسترول.

استخدم العسل بدلاً من السكر للتحلية. وذلك بهدف التقليل من كمية السكر المستهلكة في اليوم حيث يؤدي الإفراط بتناول السكر إلى زيادة الالتهابات وإضعاف جهاز الجسم المناعي.

قم باختيار حليب قليل الدسم بدل كامل الدسم لتقليل كمية الدهون المتناولة. وسيساعدك ذلك في تجنب زيادة الوزن والأمراض المصاحبة لزيادة الوزن مثل ارتفاع سكر الدم، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.

استخدم زيت الزيتون في عجينة الكعك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة أثبتت علمياً قدرتها على خفض حالات الإصابة بأمراض القلب وبعض أمراض السرطان.

أضف القرفة على حشوة التمر حيث تُعتبر بمثابة مصدر مضاد للأكسدة، وخافض لسكر الدم، ومحسن لحساسية الإنسولين.

قطعتان من الكعك تكفيان لوجبة خفيفة.