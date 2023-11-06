الطاقة المتجددة.. ما هي مصادرها الأكثر شيوعًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من مصادر طبيعية قابلة للتجديد، بمعدل أعلى من استهلاكها. تتوفر مصادر الطاقة المتجددة بكميات وفيرة في جميع أنحاء العالم.

على النقيض من ذلك، يُعتبر الوقود الأحفوري مثل الفحم، والنفط، والغاز بمثابة موارد غير متجددة تشكلّت على مدى مئات الملايين من السنين، وعند حرقها لإنتاج الطاقة تسبب انبعاثات ضارة من غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون.

تتسبب مصادر الطاقة المتجددة في انبعاثات أقل بكثير من حرق الوقود الأحفوري، وبالتالي يُعتبر التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ضرورة حاسمة لمواجهة أزمة المناخ.

أصبحت الطاقة المتجددة الآن أرخص في غالبية الدول، وتعمل على إنشاء وظائف بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بتلك التابعة للوقود الأحفوري.

المصادر الشائعة للطاقة المتجددة:

الطاقة الشمسية تعتبر الأكثر وفرة بين جميع مصادر الطاقة، ويمكن استغلالها حتى في الأيام الغائمة. تعتبر معدلات استيعاب الأرض للطاقة الشمسية مرتفعة بما يقرب من 10000 مرة من استهلاك الطاقة البشرية.

طاقة الرياح: تستخدم طاقة الرياح الحركة الهوائية لتشغيل توربينات الرياح الكبيرة الموجودة على اليابسة (الشواطئ) أو في المياه البحرية أو العذبة (البحار والبحيرات).

الطاقة الحرارية الأرضية: يُستفاد من الحرارة الموجودة في باطن الأرض، ويتم استخراجها من الخزانات الجوفية باستخدام آبار وتقنيات أخرى.

الطاقة المائية: تُستغل طاقة المياه التي تنتقل من المناطق المرتفعة إلى المنخفضة. يمكن أن تولد الكهرباء من خلال السدود والأنهار.

طاقة المحيطات: تستخدم تقنيات تستفيد من الطاقة الحركية والحرارية للمحيطات، مثل الأمواج والتيارات، لتوليد الكهرباء أو الحرارة.

الطاقة الحيوية: تُنتج الطاقة الحيوية من مجموعة متنوعة من المواد العضوية المعروفة بالكتلة الحيوية، مثل الخشب، والفحم، والروث، والسماد الطبيعي، وتستخدم المحاصيل الزراعية لإنتاج وقود حيوي سائل.