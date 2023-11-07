يجتمع صناع السياسات وقادة الصناعات والناشطون سنويًا في مؤتمر المناخ (COP) لمعالجة تغير المناخ والتعبير عن التزامهم بمعالجة هذه الأزمة الملحّة. ومع اقتراب مؤتمر المناخ (COP28)، يعدّ الإدماج أحد الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال. ويتمثل الشغل الشاغل بالمقام الأول في ضمان حصول الجميع، بصرف النظر عن خلفيتهم أو حجم أعمالهم، بمقعد على الطاولة لبحث القضايا البيئية.

ولسنوات عديدة، كان سانكالب سومان مدافعًا عن هذه القضية بالذات. وبعمر الـ23 عامًا فقط، اختير لتمثيل الهند في وفد الشباب بالمؤتمر. وبينما يستعد سومان لمشاركة وجهات نظره في أكبر مؤتمر للمناخ بالعالم، نزور ريف دلهي لنشاهد بشكل مباشر عمله في إشراك المزارعين المحليين بنشاط في ممارسات أكثر استدامة.