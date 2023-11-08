6 ممارسات يمكنك القيام بها لتقليل النفايات والحفاظ على البيئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --تُعتبر الطريقة الأمثل لتقليل النفايات عدم التسبب بها في المقام الأول، بهدف توفير المال، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

إليك طرق تقليل النفايات من خلال اتباع هذه الممارسات: