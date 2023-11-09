كيف تقلّل من استهلاك المياه في المطبخ والحمام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قد يبدو الماء وكأنه مورد سحري لا ينتهي، عند اعتمادنا على الصنابير التي تزودنا بالمياه في المنزل. لكن، إساءة استخدام هذا المورد المحدود يمكن أن يساهم في ندرة المياه، ويضر بقدرتنا على التعامل مع تأثير أزمة المناخ.

فيما يلي بعض الطرق لتقليل بصمتك المائية:

في المطبخ:

بدلًا من شطف الأطباق قبل وضعها في غسالة الأطباق، تخلص من الطعام في سلة المهملات

تأكد من تحميل غسالة الأطباق الخاصة بك بالكامل بحيث تقوم فقط بعدد دورات الغسيل، حسب الضرورة والاستفادة القصوى من الماء.

إذا كنت تخطط لتناول الأطعمة المجمدة، قم بإذابة الثلج عنها من خلال وضعها خارج البراد لعدة ساعات، بدلاً من تشغيل الماء فوقها.

أما فيما يخص مياه الشرب، فاحتفظ بإبريق من الماء في الثلاجة بدلاً من تشغيل الصنبور حتى يبرد الماء

في الحمام:

أغلق صنبور المغسلة عند تنظيف أسنانك بالفرشاة، أو الحلاقة، أو غسل وجهك

قلل من استخدام المياه عن طريق الحد من الاستحمام لمدة لا تزيد عن خمس دقائق

في الخارج:

قلل من استخدامك للمياه في الهواء الطلق عن طريق زراعة النباتات المناسبة لمناخك فقط أو تلك التي تحتاج إلى كمية قليلة من الماء، وتقاوم الجفاف.

استخدم ما هو ضروري فقط، اضبط أدوات التحكم في الري مرة واحدة على الأقل شهريًا لمراعاة تغيرات الطقس.