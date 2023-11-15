دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُرجح العلماء أن ثمة احتمالًا بنسبة 66% لارتفاع حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لمدة عام واحد على الأقل، بين عامي 2023 و2027.

يزيد الاحترار فوق هذه النقطة من خطر زوال الشعاب المرجانية، وذوبان الصفائح الجليدية القطبية، الأمر الذي سيزيد من ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يؤدي إلى تدمير المجتمعات الساحلية.

كما أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة بما في ذلك الجفاف، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحر.

وتخطت درجات الحرارة هذا العام الأرقام القياسية في العديد من الأماكن حول العالم، مثل مناطق في آسيا بأبريل/نيسان، وأخرى في شمال غرب المحيط الهادئ في مايو/آيار.

وقال العلماء إنه على الرغم من أن النافذة المتاحة لحل الأزمة توشك على أن تغلق، إلا أنه لا يزال هناك وقت للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال الابتعاد عن حرق النفط، والفحم، والغاز، والتوجه نحو الطاقة النظيفة.