"البناء الأخضر"..ما أبرز التقنيات المستخدمة في العمارة المستدامة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- البناء المستدام، أو البناء الأخضر، يهدف إلى تبني ممارسات تهتم بالمسؤولية البيئية وتحقق الاستدامة في استهلاك الموارد طوال دورة حياة المبنى، بدءًا من مرحلة التصميم والبناء وصولًا إلى مراحل التشغيل، والتجديد، أو الهدم. يتم تحقيق ذلك عن طريق استخدام كميات أقل من الطاقة والمياه والمواد مقارنةً بالممارسات التقليدية للبناء، وبالتالي الحدّ من توليد النفايات.

هناك العديد من السبل التي يمكن اتخاذها لتعزيز الاستدامة في قطاع البناء والتشييد ومنها: