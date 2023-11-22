"تغير المناخ"..لماذا تسعى دول العالم لحل هذه الأزمة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--مفهوم تغير المناخ يشير إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. ويمكن أن تكون هذه التحولات طبيعية، بسبب التغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة. ولكن منذ القرن التاسع عشر، كانت الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ، ويعود ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري.

ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كثاني أكسيد الكربون والميثان، التي تعمل مثل غطاء حول الأرض، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.

أظهر علماء المناخ أن البشر لديهم مسؤولية فعليًا عن كل الاحترار العالمي على مدار الـ 200 عام الماضية. وتسبب الأنشطة البشرية حدوث الغازات الدفيئة التي تعمل على زيادة درجة حرارة العالم بشكل أسرع من أي وقت خلال الألفي عام الماضية على الأقل.

ويعتقد الكثيرون أن تغير المناخ يعني أساسًا ارتفاع درجات الحرارة. لكن ارتفاع درجة الحرارة ليس سوى نقطة بداية، نظرًا لأن الأرض عبارة عن نظام، فكل شيء متصل ببعضه، ويمكن للتغييرات في منطقة واحدة أن تؤثر على التغييرات في جميع المناطق الأخرى.

وتشمل عواقب تغير المناخ الآن، من بين أمور أخرى، الجفاف الشديد، وندرة المياه، والحرائق الشديدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد القطبي، والعواصف الكارثية، وتدهور التنوع البيولوجي.