شركة تبتكر بطاريات ضخمة لتشغيل المصانع تشبه "محمصة الخبز".. شاهد كيف

الصلب، والإسمنت، والمواد الكيميائية.. تُعتبر الصناعات الثقيلة مسؤولة عن نحو 25٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. ويكمن جزء كبير من التحدي في أن هذه الصناعات تتطلب كميات هائلة من الحرارة، ولهذا السبب فإنها تحرق الوقود الأحفوري. تعتقد إحدى الشركات أن الحل يكمن في البطاريات الساخنة للغاية.

تعمل شركة "أنتورا للطاقة" على تطوير تكنولوجيا لتحويل الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وتخزينها على شكل حرارة، تصل درجتها إلى 1500 درجة مئوية، إما تستخدم مباشرة كحرارة، أو تحويلها إلى كهرباء لاستخدامات متعددة.

ومع افتتاح أول منشأة تصنيع واسعة النطاق، تستعد "أنتورا" أيضًا للمشاركة في أكبر حدث مناخي في العالم، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، حيث تعتبر "التكنولوجيا والابتكار" أحد المواضيع الرئيسية.