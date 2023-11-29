دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبارة كوب، اختصار لـ "Conference of the Parties" أو مؤتمر الأطراف، وهي هيئة صنع القرار المسؤولة عن مراقبة ومراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ، بهدف التحكم في ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية والتغير المناخي. وتضم الهيئة 198 دولة ومنطقة، والتي تُعرف بالأطراف.

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري لمستوى يمنع التدخل البشري الضار في نظام المناخ.

وتشدد على أهمية تحقيق هذا المستوى في إطار زمني كافٍ لتمكين النظم البيئية من التكيف الطبيعي مع التغير المناخي، وحماية إنتاج الغذاء وضمان استمراره، وتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.

عُقد أول مؤتمر للدول الأطراف ببرلين في عام 1995. ونظرًا لمشاركة الدول العربية في تنظيم هذا المؤتمر، استضافت مصر الدورة السابعة والعشرين العام الماضي، بينما استضاف المغرب الدورتين السابعة والثانية والعشرين في عامي 2001 و2016، فيما استضافت قطر الدورة الثامنة عشرة في عام 2012. وقد تم اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف بنوفمبر/تشرين الثاني 2023 في "إكسبو سيتي" بدبي.