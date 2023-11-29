دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستستضيف دولة الإمارات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الثاني في إكسبو سيتي دبي، بهدف التوصل إلى اتفاق عالمي وايجاد حلول عملية لتحدي أزمة تغير المناخ.

ويُعتبر مؤتمر الأطراف "كوب 28" ذات أهمية خاصة لأنه يمثل اختتام أول تقييم عالمي للتقدم المحرز لأهداف "اتفاق باريس للمناخ"، الذي يسعى لوضع استراتيجيات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى ما دون درجة ونصف مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وكدولة مضيفة، ستشمل مسؤوليات الإمارات صياغة نتائج القمة والإشراف على المفاوضات لتحقيق القرارات الرسمية التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر.

وصُمم شعار مؤتمر الأطراف "COP28 " الذي أُطلق في يناير/كانون الثاني من هذا العام، استنادًا إلى مفهوم "عالم واحد". ويهدف الشعار إلى تعزيز رسالة المؤتمر حول تعميق الحوار بين الدول من الشمال إلى الجنوب، والتركيز على تحقيق نتائج في مجالات "التخفيف" و"التكيّف" و"التمويل" و"الخسائر والأضرار" المرتبطة بالتغير المناخي.

وتهدف الإمارات بشكل رئيسي إلى اتخاذ خطوات مهمة في التخفيف من تغير المناخ من خلال زيادة توليد الطاقة المتجددة، وتعزيز الحلول منخفضة الكربون، وتحويل أنظمة الزراعة. كما تؤكد على أهمية التكيف والتمويل ومعالجة الخسائر والأضرار التي تسببها الأحداث المتعلقة بالمناخ.