بالأرقام.. أبرز أهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي حتى عام 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تهدف مبادرة دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 إلى خفض انبعاثات الغازات الضارة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتتوافق هذه المبادرة مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" الذي يهدف إلى تشجيع الدول على وضع استراتيجيات طويلة المدى للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى ما دون درجة ونصف مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

تسعى دولة الإمارات في استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 إلى تحقيق الحياد المناخي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة. كما تهدف أيضًا إلى تنويع مصادر الطاقة عبر الاعتماد على مزيج متجدد ونظيف ونووي، وذلك بالاستثمار في مشاريع الطاقة حتى عام 2050.

تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى زيادة كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% وزيادة حصة الطاقة النظيفة في إجمالي الطاقة المُنتجة في البلاد إلى 50%، حيث تشكل 44% منها طاقة متجددة و6% طاقة نووية. كما تسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون من إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.