دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد الهيدروجين الأخضر من أحد أشكال الطاقة النظيفة، ويُمكن اشتقاقه من مصادر مثل الماء، بدلاً من الوقود الأحفوري. ويتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة، ويعتمد هذا بشكل شائع على التحليل الكهربائي للماء، أي إرسال تيار كهربائي عبر الماء لفصل الجزيئات.

تتطلب بعض الصناعات الكثير من الطاقة بحيث لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة التقليدية تلبية طلبها. وهذه مشكلة، خاصة أن هذه الصناعات هي من بين أكبر مسببات غازات الاحتباس الحراري. لذا يقول الخبراء إن للهيدروجين الأخضر إمكانات هائلة، حيث يمكن استخدامه لتشغيل الصناعات الثقيلة وتزويد المركبات الكبيرة بالوقود.

وعلى سبيل المثال، يتطلب تشغيل طائرة أو سفينة كبيرة قدرًا كبيرًا من الطاقة لدرجة أن أي بطارية تُستخدم لتخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح قد تكون كبيرة جدًا وثقيلة بالنسبة للسفينة، بينما يُمكن للهيدروجين الأخضر أن يأتي على هيئة سائل ويتمتع بوزن أخف.

ورغم أن الهيدروجين الأخضر السائل ينبعث منه صفر من الكربون، إلا أنه عندما يحترق في الهواء الطلق، يُطلق كمية صغيرة من أكسيد النيتروز، وهو أحد غازات الدفيئة القوية. ولكن، إذا تم تغذية الهيدروجين من خلال خلية وقود، فسوف ينبعث منه الماء والهواء الدافئ فقط.