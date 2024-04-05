كسوف الشمس في 8 أبريل.. كيف تحمي عينيك خلال مشاهدة حجب القمر للشمس؟

كسوف الشمس المقبل سيكون الأطول والأكثر وضوحًا منذ أكثر من قرن.. في الثامن من أبريل/نيسان، سيحجب القمر الشمس، لكن مشاهدة ذلك دون حماية مناسبة يمكن أن تؤدّي إلى تلف العين، وحتى فقدان الرؤية بشكل دائم.

إليكم ما يمكنكم فعله للحفاظ على سلامة أعينكم أثناء مشاهدة الكسوف الكلي للشمس: