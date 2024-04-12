تحدثت بريانا كيلار مذيعة CNN مع زاكاري فاولر، وهو مدون فيديو على موقع "يوتيوب"، عن الحظ الوفير الذي واجهه صيادو أسماك عندما تقطعت بهم السبل بجزيرة ميكرونيزيا في المحيط الهادئ.

وأبقتهم ثمار جوز الهند على قيد الحياة لأنها شكلت نظام غذائيًا جيدا لهم. وأوضح فاولر أن التواجد على جزيرة مع بعض ثمار جوز الهند أنقذ حياتهم، وخصوصًا أن هذه الثمار تتمتع بالكثير من الألياف، وتعمل كمنظف طبيعي للجهاز الهضمي.

وساعد عثورهم على بئر مياه عذبة في ترطيب جسمهم، لأن فقدان مياه الشرب في أوقات كهذه يُعتبر أكبر مشكلة قد تواجه الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على جزيرة نائية.