ما هي مقدّمات السكري؟ وكيف تعرف ما إذا كنت مصابًا بها؟

تُعدّ مقدّمات السكري حالة صحية خطيرة، حيث يرتفع فيها مستوى السكر بالدم، ولكن ليس إلى مستوى مرض السكري من النوع الثاني. إليكم كيف يمكنكم تحديد خطر الإصابة بمقدّمات السكري، وما يمكنكم فعله الآن لعكس اتجاهها.

من المهم معرفة ما إذا كنت مصابًا بمقدّمات السكري، حيث يمكنك إجراء اختبار على موقع DoIHavePrediabetes.org، أو التحدّث مع طبيبك وإجراء فحص دم معتمد للتأكد من إصابتك بهذه الحالة.

و إذا كنت تعاني من مقدّمات السكري، تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن تغييرات بسيطة في نمط الحياة يمكن أن تساعدك. ويشمل ذلك: