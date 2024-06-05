قامت مركبة بوينغ الفضائية "ستارلاينر" بحمل اثنين من رواد فضاء ناسا على متنها في رحلتها التاريخية الأولى.

تمكن هذا الإطلاق التاريخي من تحليق أول رحلة تجريبية مأهولة على الكبسولة، وكان بمثابة تتويج لعملية تطوير طويلة وشاقة.

ويُذكر أن هذا الإطلاق يتم الإعداد له منذ عقد من الزمن، ويعتبر بداية حلم ناسا في تحويل الرحلات الفضائية التجارية إلى حقيقة.