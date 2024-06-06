مرض باركنسون.. أبرز أعراض المرض العصبي الأسرع انتشارًا حول العالم

يعدّ مرض باركنسون أسرع اضطرابات التنكس العصبي انتشارًا في العالم. ويؤثّر المرض على الجهاز العصبي وقدرة المريض على الحركة. كما أنه يتمتع بنطاق واسع من الشدّة، ويؤثّر على كلّ مريض بشكل مختلف.

إليكم أبرز أعراض مرض باركنسون:

الارتعاش أكثر الأعراض وضوحًا.

يعاني الكثير من المرضى من أعراض في القدرة على الحركة.

يمكن أن يؤثر على التبوّل، والنوم.

يمكن أن يُصاب المرضى بالاكتئاب أو القلق، ومشاكل في الذاكرة أو التركيز.

قد يواجه المرضى صعوبة في العثور على الكلمات، ومشاكل في أداء المهام.