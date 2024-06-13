في الفيلم الوثائقي The Last Alzheimer's Patient (مريض الزهايمر الأخير)، يتواصل كبير المراسلين الطبيين لدى CNN مع مريضة الزهايمر تشيتشي زيربي، التي تقول إن أعراض مرضها قد انعكست بعد مشاركتها في تجربة سريرية أجراها الدكتور دين أورنيش حول تأثير التغييرات المكثّفة في نمط الحياة على تطوّر الضعف الإدراكي المعتدل أو الخرف المبكر بسبب مرض الزهايمر.

ستُنشر هذه الدراسة، التي راجعها النظراء، في مجلة "أبحاث وعلاج الزهايمر" في يونيو 2024. ويتضمّن برنامج الدكتور أورنيش نظامًا غذائيًا نباتيًا، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، و دعمًا جماعيًا، ويوغا، وتأمل.

شاهد الفيلم الوثائقي بأكمله على برنامج The Whole Story على CNN.