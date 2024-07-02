من المعروف أن فاكهة الجوافة تتمتع بالعديد من الخصائص الصحيّة. لكن أوراقها قد تُفيدك أكثر من الفاكهة ذاتها.

وقال أخصائي التغذية العلاجية، علي الحداد، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تُعدّ مثالية للأشخاص الذين يعانون من السعال، والتهاب اللوزتين، وأيضًا السعال الذي يُصاحبه البلغم".

كيف تقوم بتحضير مشروب أوراق الجوافة؟

من الضروري غسل أوراقها جيّدًا لتنظيفها من الأتربة حتى تتفادى الإصابة بحصوات الكلى، ثم تنقعها في الماء الساخن لمدة لا تقلّ عن 20 دقيقة، وتتركها أخيرًا لمدة 10 دقائق في درجة حرارة الغرفة.

وأوضح الحداد أنه يمكن تحلية المشروب بالعسل، وهو أيضًا مفيد للسعال والبلغم، وتناوله بمعدل يتراوح بين مرتين و3 مرّات يوميًا.