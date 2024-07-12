أفضل الحيل لجعل الأطفال يشربون الماء بالكميّة اللازمة خلال الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة، يعدّ شرب كمية كافية من السوائل أحد أهم الأمور التي يمكنك القيام بها للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، ولكن قد يكون من الصعب جعل أطفالك يشربون كميّة كافية من الماء، ما قد يعرضهم بشكل خاص للجفاف.

تشمل علامات الجفاف عند الأطفال:

الدوار.

الخمول.

جفاف الفم.

العيون الغائرة.

البكاء بدموع قليلة أو بلا دموع.

التبوّل مرّات أقلّ.

قلّة تبلّل الحفاضات.

لكن هناك بعض الطرق الإبداعية للمساعدة في الحفاظ على رطوبة أجسام أطفالك، من بينها:

خذ الماء معك أينما تذهب.

إضافة الفاكهة والخضار والأعشاب إلى الماء لجعله غنيًا بالنكهات من دون إضافة كميات زائدة من السكر.

تجنّب المشروبات الرياضية، إلا إذا كان الطفل يبذل نشاطًا ملحوظًا في الطقس الحار.

الحدّ من استخدام العصائر والمشروبات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

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