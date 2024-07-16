تُرسل موجات الحرّ غير المسبوقة المزيد من الأشخاص إلى غرف الطوارئ، ومن المتوقع أن يستمر الطقس الحار لفترات أطول من الوقت مع تغيّر المناخ، ما قد يكون خطيرًا، وحتى مميتًا.

ويُعتبر الإنهاك الحراري من أخطر الأمراض المرتبطة بالحرارة. تشمل علامات الإصابة به:

تعرّق شديد.

جلد بارد، شاحب، ورطب.

نبض سريع وضعيف.

غثيان.

قيء.

تشنجات العضلات.

تعب أو ضعف.

دوار.

صداع.

إغماء.

تُعدّ أخطر حالة خلال درجات الحرارة المرتفعة ضربة الشمس. وتضم علامات خطر الإصابة بها :

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 39 درجة مئوية أو أعلى.

بشرة ساخنة، أو حمراء، أو جافة، أو رطبة.

نبض سريع وقوي.

صداع.

دوار.

غثيان.

تشوّش الذهن.

فقدان الوعي.

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