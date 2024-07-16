على الحدود بين زامبيا وزيمبابوي، يوجد أكبر الشلالات على وجه الأرض.. شلالات فيكتوريا. لكن زامبيا تمرّ بأسوأ موجة جفاف منذ 20 عامًا. وفي يناير 2024، توقّفت الأمطار بسبب ظاهرة النينيو المناخية، التي أدّت إلى فترة جفاف طويلة تسببت في تدمير سبل عيش الشعب الزامبي.

المحرر الضيف لبرنامج Call to Earth، ستيف بويز، عاد إلى شلالات فيكتوريا، كجزء من بعثة لمشروع "العمود الفقري العظيم لإفريقيا"، بهدف دراسة الأنهار والتنبؤ بمثل هذه الأحداث، ومساعدة المجتمعات المحلية على الاستعداد لها.

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