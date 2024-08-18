شاهد لحظة وصول مركبة شحن روسية إلى محطة الفضاء الدولية

جلبت مركبة شحن فضائي روسية ثلاثة أطنان من الإمدادات بما في ذلك الطعام والوقود إلى رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، وستظل المركبة الفضائية غير المأهولة راسية في المحطة لمدة ستة أشهر تقريبًا قبل العودة إلى الأرض للتخلص من قمامة الطاقم.

وتزدحم محطة الفضاء الدولية هذه الأيام بطاقم البعثة 71، بالإضافة إلى رائدي فضاء ستارلاينر من بوينغ، سوني ويليامز وبوتش ويلمور العالقين في المحطة منذ يونيو بسبب مخاوف تتعلق بسلامة كبسولتهما.

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