حذّرت منظمة الصحة العالمية من احتمال ظهور المزيد من حالات الإصابة بفيروس "جدري القرود" في الأيام والأسابيع المقبلة، حيث تنتشر سلالة مميتة وشديدة العدوى في جميع أنحاء إفريقيا.. مع اكتشاف حالة واحدة، في السويد وأخرى في باكستان، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه العدوى للسلالة نفسها. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل CNN، مايكل هولمز.

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