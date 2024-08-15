دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبريسوس، أن تصاعد انتشار مرض mpox (المعروف سابقًا باسم جدري القرود) في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعدد متزايد من البلدان الأفريقية، يشكل حالة طوارئ صحية عامّة تثير قلقًا دوليًا.

منذ بداية هذا العام، تم الإبلاغ عن أكثر من 17000 حالة، وأكثر من 500 حالة وفاة، في 13 دولة أفريقية، بحسب مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، التي تصنّف تفشي المرض على أنه "حدث عالي الخطورة للغاية". وكان أعلى عدد من الحالات (أكثر من 14000) سُجّل في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي أبلغت عن 96٪ من الحالات المؤكدة هذا الشهر.

وباعتبار جدري القرود مرض فيروسي، فهو يمكن أن ينتشر بسهولة بين الناس من خلال الاتصال بالمصابين عبر:

اللمس أو التقبيل أو الجنس

الحيوانات عند صيدها أو سلخها أو طبخها

المواد، مثل الأغطية أو الملابس أو الإبر الملوثة

النساء الحوامل، اللواتي قد ينقلن الفيروس إلى أطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

قد يكون تحديد الإصابة بجدري القرود صعبًا نظرًا لأن حالات العدوى والحالات الأخرى قد تبدو متشابهة.

فمن المهم التمييز بين جدري القرود، والجدري المائي، والحصبة، والتهابات الجلد البكتيرية، والجرب، والهربس، والزهري، وغيرها من الأمراض المنقولة جنسيا، والحساسية المرتبطة بالأدوية.

وتشمل الأعراض الحرارة، والطفح الجلدي المؤلم، والصداع، وآلام العضلات والظهر، وانخفاض الطاقة، وتضخم الغدد الليمفاوية.

لعقود من الزمن، تم اكتشاف المرض بشكل كبير في وسط وغرب إفريقيا، لكنه بدأ أيضًا بالانتشار في أوروبا وأمريكا الشمالية في عام 2022.

وسبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية في يوليو/ تموز 2022، انتهت في مايو/ أيار 2023.

يتميز جدري القرود بفصيلتين وراثيتين، I وII. والفصيلة تتألف من مجموعة واسعة من الفيروسات التي تطورت على مدى عقود، وهي مجموعة وراثية ومتميزة سريريًا. الفصيلة II مسؤولة عن تفشي مرض جدري القرود عام 2022، أما الفصيلة Ib فأكثر قابلية للانتقال وتسبب مرضًا أكثر شدة.

وأوضح تيدروس: "نحن لا نتعامل مع تفشي واحد لفرع فرعي واحد؛ إننا نتعامل مع العديد من حالات تفشي الأمراض المختلفة في بلدان مختلفة مع طرق انتقال مختلفة ومستويات مختلفة من المخاطر".

وسبق وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن الفيروس يمكن احتواؤه "بشكل مباشر، إذا قمنا بالخطوات الصحيحة في الوقت المناسب". كما دعوا إلى التعاون الدولي لتمويل وتنظيم الجهود للحد من تفشي المرض.

وكانت المنظمة وقّعت بالفعل على عملية قائمة الاستخدام الطارئ للقاحَي جدري القرود، ووضعت خطة استجابة إقليمية تتطلب 15 مليون دولار، مع صرف 1.45 مليون دولار بالفعل من صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية للطوارئ.