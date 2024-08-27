"أجبره على القدوم إليه ونبت من جسده".. شاهد ما فعله "فطر الزومبي" بعنكبوت

قام كريس كيتولا وهو باحث ميداني يعمل في منطقة الأمازون البيروفي بتصوير مقطع فيديو لعنكبوت الرتيلاء يبدو أنه مات بعد إصابته بفطر يسمى كورديسيبس، والمعروف أيضًا باسم "فطر الزومبي".

وهو جنس من الفطريات يهاجم في المقام الأول اللافقاريات ويأكل أجسادها ببطء، وهذه ليست سوى البداية. ويقول الباحث :“استولى على جهازه العصبي، وأجبره على القدوم إلى هذا المكان. ثم عندما مات، نبت الفطر من جسده مما سمح للجراثيم بالانتشار". ويضيف أيضًا: "إن رؤية هذا الفطر الطفيلي أثناء عمله كان بمثابة متعة نادرة".

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