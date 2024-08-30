دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت نتائج 6 عينات من مياه الصرف الصحي أخذت من قطاع غزة في أواخر يونيو/حزيران الماضي عن وجود فيروس شلل الأطفال.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن الأمر "مجرد مسألة وقت" قبل أن يصل المرض إلى آلاف الأطفال الفلسطينيين.

ومنذ تحذيره في أواخر يوليو/تموز الماضي، تم الإبلاغ عن حالات من الشلل الرخو الحاد، وهو أحد أعراض الإصابة بفيروس شلل الأطفال، في المنطقة التي أخذت منها العينات.

وبعد أسابيع فقط، تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة لفيروس شلل الأطفال في غزة منذ 25 عامًا لدى طفل يبلغ من العمر 10 أشهر لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" أنها بصدد تنفيذ حملة تطعيم تستهدف الأطفال تحت سن 10 سنوات، حيث تم توفير مليون ومئتي ألف جرعة من تطعيم شلل الأطفال النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة اليونيسف، ومن المتوقع وصول ملايين الجرعات الأخرى الأيام المقبلة.

وفي الانفوغرافيك أعلاه، تعرفوا إلى أهم الحقائق حول شلل الأطفال:

ما هو شلل الأطفال؟

مرض شديد العدوى يسببه فيروس يهاجم الجهاز العصبي ويدخل إلى جسم الإنسان (الطفل أو البالغ) عن طريق الفم أحيانًا، ويتكاثر في الأمعاء

يتسبب في الإصابة بالشلل وقد يؤدي أحيانًا إلى الوفاة بسبب إصابة العضلات المسؤولة عن التنفس بالشلل

يصيب هذا المرض الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، ولكنه قد يصيب البالغين ومن لم يتلقوا التطعيم، أو الأشخاص الذين لديهم مناعة منخفضة

ما أعراض شلل الأطفال؟

90% من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض

5 إلى 10% من حالات الوفاة سببها الإصابة بالشلل في عضلات الجهاز التنفسي

يعاني 1 % من الأشخاص من شلل دائم في الأطراف

4 إلى 8% من المصابين بالفيروس تظهر عليه أعراض شبيهة بالإنفلونزا مثل : الحمى ، التعب ، الغثيان ، الصداع ، تصلب في الرقبة والظهر و ألم في الأطراف

من هم الأشخاص الواجب تطعيمهم؟

الأطفال يجب أن يحصلوا على جرعات من الـ (IPV) في الأعمار التالية:

جرعة في عمر شهرين .

جرعة في عمر 4 أشهر .

جرعة من عمر 6 إلى 8 أشهر

جرعة منشطة في عمر 4 إلى 6 سنوات

هل يحتاج البالغون إلى تلقي اللقاح؟

لا يحتاج البالغون إلى اللقاح لأنهم تلقوا اللقاح في عمر صغير، ما عدا ثلاث فئات بحاجة إلى الحصول عليه: