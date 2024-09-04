فيروس غرب النيل.. كل ما قد تودّ معرفته عن المرض الذي ينقله البعوض

ترتفع درجة حرارة الطقس، وتنشط حشرات البعوض.. وهذه الحشرات لا تمثّل مصدر إزعاج فقط، بل يمكنها نشر الأمراض أيضًا، حيث شهدت العديد من الدول حالات من الإصابة بفيروس غرب النيل.

في حين أن معظم الإصابات ليست خطيرة، إلّا أن العديد منها يتسبب بدخول الأشخاص إلى المستشفى.

يمكن أن تشمل أعراض فيروس غرب النيل:

الحمى

الصداع

آلام الجسم

القيء

الإسهال

الطفح الجلدي

نظرًا لعدم وجود لقاحات أو أدوية للفيروس، فإن أفضل طريقة للوقاية منه تتمثل بتجنّب لدغات البعوض، من خلال:

استخدام المواد الطاردة للحشرات

ارتداء القمصان والسراويل الفضفاضة، وبأكمام طويلة

رشّ الملابس والمعدّات بمادة البيرميثرين

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