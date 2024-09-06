لماذا قد تكون مغناطيسًا لجذب البعوض؟ إليك بعض النصائح لتجنب لدغاته

يشرح الدكتور سانجاي غوبتا للمتابعين لماذا قد يكون بعض الأشخاص مغناطيسًا لجذب البعوض والتعرض للدغه بينما قد لا يتعرض من حوله لنفس الحالة وما الذي يمكن فعله لتجنب ذلك في بعض الإرشادات والنصائح العلمية والتي يجب اتباعها إذا كنت ممن يشكو من ذلك.

قال غوبتا إنه مع وجود بعض المجتمعات في جميع أنحاء البلاد في حالة تأهب قصوى الآن بسبب هذه التقارير عن العديد من الأمراض التي ينقلها البعوض مثل "التهاب الدماغ الخيلي الشرقي" و"فيروس غرب النيل". قررنا أن نسألكم جميعًا جمهورنا عن الأسئلة التي لديها حول البعوض. وقد كان لدى العديد أسئلة، مثل جون من سان فرانسيسكو الذي كتب: "أنا مغناطيس للبعوض. في مجموعة من الأصدقاء، سأتعرض لعشرات اللدغات، وأصدقائي يتعرضون للدغة واحدة أو اثنتين فقط. لقد استخدمت طاردات البعوض، لكنها لا تساعد إلا قليلاً. هل هناك أي شيء يمكنني القيام به بالإضافة إلى البقاء في المنزل؟” حيث أجاب غوبتا قائلًا: "أنت تعلم لماذا يتعرض بعضنا للدغات أكثر من غيرنا هو سؤال قديم. بينما علمنا أنه ربما يكون الأمر له علاقة كبيرة برائحتك. وهذا لا يعني بالضرورة رائحة كريهة بل رائحة مميزة للبعوض، بسبب المواد الكيميائية التي يمكنهم استشعارها وبصراحة، لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك."

وقد أضاف غوبتا ببعض النصائح قائلًا: "ولكن بالنسبة للجميع، بما في ذلك أنت، ضع في اعتبارك أن البعوض ينجذب إلى ثاني أكسيد الكربون، فنحن نتنفس، ونحصل على فقاعة ثاني أكسيد الكربون هذه. لذا عندما تتنفس بصعوبة، على سبيل المثال، فمن المرجح أن تجتذب البعوض، لذا فإن وجود مروحة صغيرة لنفخ ثاني أكسيد الكربون بعيدًا قد يساعد في ذلك. هناك أيضًا بعض العلوم التي تُظهر أن البعوض يحب الألوان الداكنة، وخاصة الأحمر والبرتقالي. لذا قد ترغب في تجنب هذه الألوان. وهناك أيضًا بعض الأبحاث التي تُظهر أن البعوض يحب لدغ شاربي البيرة. شيء يجب وضعه في الاعتبار إذا كنت تشرب بيرة باردة في يوم حار. أخيرًا تذكر أن البعوض لا يحب الشمس حقًا. لذا سيخرج عند ساعات الغروب والفجر. إذا خرجت، استخدم رذاذ الحشرات الذي يحتوي على مكونات “Deet” أو “Picaridin”.".